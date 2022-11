Sur 900 personnes dépistées entre janvier et octobre 2022, 82 ont été diagnostiquées positives au VIH, indique l’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissible et le Sida Tunis (ATL MST Sida).

Dans un communiqué publié mercredi 23 novembre, l’association précise qu’il s’agit de 71 Hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes, de 3 travailleuses de sexe, de 3 migrants et de 5 autres.

En 2021, ONU SIDA avait recensé 5 400 personnes vivant avec le VIH en Tunisie, dont 5 200 âgées de 15 ans et plus. 2 400 étaient des femmes, 2 800 des hommes et 200 enfants. Le taux de prévalence était de 0,1%. Il était de 0,5% chez les travailleuses de sexe, 8,2% chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et de 8,8% chez les usagers des drogues injectables.

Pour améliorer l’accès au diagnostic précoce du VIH/Sida, des infections sexuellement transmissibles (IST) et des hépatites virales pour les populations clés et les populations vulnérables, ATL MST Sida organise, à l’instar des associations membres et partenaires de l’Union internationale Coalition Plus, la 3ème édition de la Semaine internationale du dépistage, du 21 au 28 novembre 2022.

ATL MST Sida Tunis débutera la semaine internationale du dépistage par un atelier sur la décentralisation du dépistage dans différentes régions du pays. L’atelier sera suivi d’une conférence de presse sur le dépistage communautaire et son importance dans la riposte et la lutte contre le VIH/SIDA en Tunisie, la création d’outils de communication et le lancement d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux.

A la fin de cette semaine une réunion de travail avec le ministre de la santé au sujet du dépistage communautaire et de l’achat des tests et du gel lubrifiant sera planifiée.

D’après le communiqué, plusieurs séances de sensibilisation seront programmées durant les mois de novembre et décembre dans les facultés, lycées secondaires, les foyers universitaires, les centres professionnels, les maisons de jeunes et les boites de nuits à Gammarth et à Sousse.

L’association a également prévu l’organisation, le 02 décembre prochain, d’une table ronde à l’hôpital la Rabta (service infectieux) avec le personnel médical et paramédical ainsi que les personnes porteuses du VIH outre l’organisation du festival sur l’équité du Genre pour les jeunes dans toute leur diversité du 12 au 14 décembre prochain à El Théatro.

ATL MST SIDA Tunis estime que le plan stratégique national recommande le dépistage communautaire comme une approche additionnelle pour atteindre les populations clés et vulnérables. Ceci devrait se traduire par une circulaire ministérielle permettant de préciser le cadre réglementaire du dépistage communautaire et les modalités de sa mise en œuvre, préciser le module de la formation des prestataires communautaires (pairs éducateurs ou autres) et définir les rôles et les responsabilités des prestataires communautaires formés.

L’association souligne l’importance d’intégrer le dépistage dans une démarche globale de prévention et de santé qui permet d’optimiser l’impact du dépistage communautaire et satisfaire les différents besoins des populations clés. Cette approche globale permet d’offrir des services complémentaires de santé sexuelle, de planification familiale et de prévention combinée : information, contraception, désir d’enfant, dépistage associée et promotion du préservatif.

La Tunisie dispose de plusieurs centres de conseil et de dépistage anonyme et gratuit mais malheureusement, ils ne sont pas tous fonctionnels, indique le communiqué.

ATL MST SIDA Tunis est considérée comme la première association à avoir intégré le dépistage communautaire en Tunisie. Elle assure ce service dans les espaces à bas seuil et les centres communautaires et ce dans différentes régions : Tunis, Nabeul, Sousse, Gafsa, Tozeur. Elle organise aussi des campagnes nationales de dépistage afin d’atteindre les populations.

A travers la semaine

Dans le monde, Coalition PLUS et les associations partenaires réparties dans 43 pays souhaitent contribuer, à travers la semaine internationale du dépistage, à améliorer le système de dépistage aux échelles nationales, sous-régionales dans un contexte marqué par une chute générale des taux de dépistage VIH dans le monde due à l’épidémie de la Covid-19 et aux situations de crise.

Il s’agit, en outre, de promouvoir la reconnaissance par les décideurs politiques du rôle indispensable des systèmes communautaires dans les politiques publiques nationales et internationales de santé et de lutte contre le sida, et notamment des pairs-es- éducateurs-rices, et autres agents-es de première ligne.

Selon ONUSIDA, en 2021, chaque jour, 4 000 personnes dont 1 100 jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ont été infectées par le VIH.

Fondée en 2008, Coalition Plus regroupe 16 organisations adhérentes, intervenant dans 52 pays auprès d’une centaine d’associations partenaires. S’inscrivant dans la démarche communautaire Coalition PLUS milite pour que les personnes infectées, affectées ou particulièrement vulnérables au VIH et au VHC soient systématiquement placées au cœur des processus décisionnels, de réalisation et d’évaluation des programmes de santé qui les concernent.