L’ambiance à la Qatar22 Fanzone téléporte les supporters à l’Education Stadium à Doha.

Ornée de drapeaux, la Qatar22 Fanzone avec les milliers de supporters présents était comme un fragment des gradins de l’Education Stadium à l’occasion du premier match de la Tunisie qui a affronté l’équipe du Danemark le 22 novembre pour son premier match de phase de poule de la Coupe du monde Fifa Qatar 2022.

Entre l’espoir d’une victoire et la crainte d’une défaite, l’émotion était à son comble et la Qatar22 fanzone vibrait au rythme de l’hymne Ooredoo aux supporters “Malla Jomhour ya Baba”, des cris d’encouragement, et parfois de soulagement à chaque occasion de but esquivé par les Aigles de Carthage.

Tout ceci pour dire que l’équipe nationale de football a bien relevé le challenge pour ce premier match, mais également par l’ambassade du Qatar et Ooredoo Tunisie qui avaient promis aux supporters de les rassembler dans une Fanzone où l’ambiance les téléporterait à Doha pour vivre la coupe du monde Fifa Qatar 2022 comme s’ils y étaient.

Tout comme Al Janoub Stadium, la Qatar22 Fanzone installée au Yüka dans la région de Gammarth accueillera, samedi 26 novembre, des centaines de supporters tunisiens qui viendront encourager avec ferveur l’équipe nationale qui affrontera l’Australie.

Nous vous attendons nombreux !