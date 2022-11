Tunisie Télécom a opéré un saut de palier remarquable. D’opérateur téléphonique, Elle se présente comme partenaire technologique, du plus haut niveau.

Avec panache, Tunisie Télécom s’est mise en pole position lors du Sommet numérique à Djerba. L’entreprise se présente comme “First Mover“, de la profession.

A Djerba, où s’est tenu le 18ème Sommet de la Francophonie, elle a signé coup sur coup une première avec le lancement de la 5G et la présentation de son programme “Ichmelni“.

« Tous connectés, Tous au Sommet », slogan de ce Sommet, semble lui être taillé sur mesure. Sans doute, au faîte de son art, TT signe un coup d’éclat.

La 5G en première, au Sommet numérique

Il faut reconnaître que le Sommet numérique a servi de vitrine à la politique tunisienne en matière des IT. En rang uni, Tunisie Télécom, l’ENSI, l’ATI, le CERT ainsi que toutes les structures de premier front sont montées en ligne. Et, en gamme.

La stratégie numérique tunisienne fut présentée avec beaucoup de clarté et de cohérence. Toutes les parties prenantes ont su exposer, avec doigté et pédagogie, les capabilités du secteur, public et privé. Ainsi que le potentiel du PPP en IT, dans notre pays.

L’ambiance était magique et TT s’est mise en tête du peloton en édifiant un stand à son enseigne au Village de la Francophonie. Ce stand fut aménagé selon des standards internationaux et comprenait des attractions Up to date.

L’un des faits saillants en cours de Sommet fut la présentation de la 5G que l’on reçoit au bout d’un clic et le tout sans latence. Comprenez que la connexion est instantanée et sans interruption. C’est, à l’heure actuelle, le Nec Plus Ultra, dans le monde. Le pays prouve ainsi qu’il est en plein dans la compétition avec des chances réelles de basculement vers l’économie numérique. Joli clin d’œil que l’on adresse aux IDE. Sans compter qu’on tient là un levier utile afin de booster l’effet d’appel et l’attractivité du site tunisien.

ICHMELNI, un marqueur de connectivité

Peut-on voir le programme “ICHMELNI“ autrement que l’acte d’engagement de Tunisie Télécom à assurer une connectivité totale sur le territoire national, accessible à tous. Sur les 24 gouvernorats, il n’existe plus un millimètre carré qui ne soit connecté à l’infrastructure numérique. Il n’existe plus, désormais de zones reculées ou blanches. Si ce n’est pas un exploit, cela lui ressemble.

On prend au hasard, des sites épars tels Ben Attouch, dans le gouvernorat de Gabès, ou El Araar à Kasserine, Rejim Maatoug à Kébili ou Dhehba ouest à Tataouine, jusque-là éloignés des grands axes routiers mais qui sont désormais inclus à la dynamique nationale grâce à la couverture IT.

Les obstacles de l’économie réelle sont estompés grâce à cette étendue de l’infrastructure numérique. Est-on en droit de tabler sur un effet en retour au vu de ces performances IT ? Il est tout à fait légitime d’espérer un déclic de business en univers francophone.

De notre envoyé spécial à Djerba

——————-

Articles en relation :

A Djerba, Lassâad Ben Dhiab expose le programme Ichmilni

Sommet de la Francophonie Djerba 2022 : Les tests 5G de Tunisie Telecom, un vrai succès

Sommet de Djerba 2022 : Vers la Francophonie 4.0 ?