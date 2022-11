Inetum, leader des services et de solutions digitales, inaugure son nouveau siège à Tunis. L’événement qui se tiendra ce jeudi 24 novembre, confirme l’ancrage du Groupe dans l’écosystème local et sa capacité à accompagner ses clients en proximité en Tunisie et plus globalement en Afrique.

Avec 6 implantations en Afrique établies sur ces 20 dernières années (Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal et Angola), Inetum confirme sa présence en Tunisie.

Après la prise de nouvelles installations et l’inauguration de son Fablab Innovation pour l’Afrique il y a un an à Casablanca au Maroc, l’ESN inaugurera son nouveau siège en Tunisie ce 24 novembre en présence de Monsieur Vincent Rouaix, Président directeur-général du groupe Inetum, Monsieur le Ministre des Technologies de la Communication Nizar Ben Neji, et Son excellence, Monsieur André Parant, Ambassadeur de France en Tunisie.

Ce nouveau siège de 3500m2 situé avenue de la Bourse, aux Berges du Lac 2 est à l’image de l’ambition du groupe en Tunisie. Une ambition qui se caractérise par sa croissance organique et ces dernières années et accélérée par ses récentes acquisitions comme la société HLI (Tunisie et Maroc) spécialiste des solutions Microsoft en Afrique. Inetum réunira ainsi, dans un cadre de travail optimal, ses équipes de développement, ses fonctions support ainsi que son Centre de Service Nearshore.

Inetum en Tunisie propose et relaie l’ensemble des services et solutions du Groupe avec une base locale de plus de 350 consultants qui prennent en charge des projets de développements spécifiques, intégrations d’ERP et missions de conseil en régie. Inetum se place désormais en tête des intégrateurs IT du pays accompagnant institutions et sociétés publiques ainsi que de nombreuses entreprises privées (Banques, Assurances, Grande distribution, Industries) dans leur digitalisation.

Par sa croissance en Tunisie et par la localisation des compétences, Inetum confirme sa capacité d’accompagner ses clients dans la maitrise du digital flow, au plus proche de leurs besoins, avec une offre de bout-en-bout et en proximité. Cette évolution comprend aussi une croissance de ses activités Nearshore pour de nombreux projets internationaux.

Vincent Rouaix, Président-directeur général du groupe Inetum, précise « En Tunisie, tout comme dans les 27 pays où nous sommes présents, Inetum s’inscrit désormais en tant que partenaire IT de premier plan, engagé dans la digitalisation de ses clients des services publics et de grandes entreprises privées. Nous employons actuellement plus de 1200 consultants en Afrique. Notre ancrage en Tunisie compte fortement dans notre dispositif d’accompagnement de proximité de nos clients sur le continent africain. Au cours de ces dernières années, nous avons organisé et fait croitre l’entreprise, mis en place des expertises clefs répondant aux besoins du marché et construit une capacité locale solide qui s’industrialise progressivement. Les équipes tunisiennes y contribuent par leurs nombreuses compétences certifiées et par leur compétitivité et participent aussi aux activités du Groupe par le biais de son Centre de Services Nearshore qui a triplé ses effectifs en deux ans. »

A propos d’Inetum, Positive digital flow :

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 27 pays, le Groupe

compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.