La pauvreté, le chômage et la migration irrégulière constituent les principaux problèmes dont font face l’ensemble des délégations du gouvernorat de Mahdia en raison notamment du manque du développement, bien que la région recèle d’importants potentiels d’investissement dont une bande côtière de 75 km, en plus de sa proximité de l’autoroute.

Le gouvernorat de Mahdia, qui compte 1 445 000 habitants et s’étend sur une superficie de 2 878 Km2, se caractérise par une détérioration de l’infrastructure et une baisse des investissements publics et privés, ce qui a porté le taux de pauvreté à 25% et celui du chômage à 11%.

En prévision des législatives du 17 décembre prochain, le découpage électoral a conduit à la création de 6 circonscriptions électorales, à savoir la circonscription de Mahdia, celles d’El-Jem, de Essouassi/Boumerdès, de Sidi Alouane/Melloulèche/Chebba, de Chorbène/Ouled Chamekh/Hbira et celle de Bradaa/Ksour Essef/Rejiche.

Disparités…

Selon les chiffres officiels, il existe une grande disparité de développement des certaines délégations relevant de la même circonscription.

En effet, les taux de pauvreté les plus élevés appartiennent à la circonscription de Chorbène/Ouled Chamekh/Hbira où ils atteignent respectivement 9,36%, 35% et 4,33%, et sont parmi les plus élevés au niveau national.

Des handicaps…

Bien que la région de Mahdia enregistre des indicateurs positifs dans le domaine de la production laitière qui compte une grande centrale, 26 centres de collecte et 40 mille éleveurs avec environ 600 vaches, les coûts de production ne cessent d’augmenter et sont devenus un facteur handicapant pour la promotion de cette activité, d’après les rapports du Commissariat régional au développement agricole.

En effet, la hausse constante des prix des fourrages pour le bétail, de 2019 à 2022, a amené de nombreux éleveurs à abandonner cette activité, tandis que d’autres appellent à augmenter le prix du lait à la production pour assurer la pérennité du secteur.

Baisse de la production d’olives

S’agissant de la production des olives, elle représente l’un des secteurs les plus importants, fournissant environ 2 millions de jours de travail pendant la saison de récolte. Cependant, ces dernières années, cette activité a été affectée par la baisse des précipitations, ce qui a entraîné une diminution des jours ouvrés, alors que la région compte 7,5 millions oliviers cultivés sur une superficie de 160 mille hectares (65% de la superficie des terres agricoles de la région) et produisent 100 mille tonnes d’huile.

Encombrement dans le CHU

Par ailleurs, le gouvernorat souffre de problèmes au niveau du secteur de la santé qui comprend 12 établissements de santé parmi les hôpitaux régionaux, locaux et universitaires avec un total de 707 lits ainsi que 119 médecins dans le secteur public. Parmi ces problèmes, celui de l’encombrement dans le CHU de Taher Sfar et le manque du cadre médical et paramédical dans les hôpitaux locaux où seuls 3 médecins uniquement exercent à Chorbène.

Augmentation de la migration irrégulière

Face à l’absence des projets du développement et la hausse des taux de chômage, la région a connu, au cours des cinq dernières années, une augmentation qualitative et quantitative du phénomène de la migration irrégulière, ce qui a fait de la côte de Mahdia la première destination nationale pour le départ de traversées clandestines vers les cotes européennes.

A cet égard, les unités de la Garde maritime à Mahdia ont établi un record, au cours du mois d’août dernier, en déjouant 170 opérations de migration clandestine ayant abouti à l’arrestation de 3500 migrants dont 900 Tunisiens et 2 600 autres originaires d’Afrique subsaharienne.