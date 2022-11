La conjoncture socioéconomique que vit la Tunisie commande de mobiliser les moyens humains en vue d’identifier des solutions idoines pour réduire l’impact de la crise russo-ukrainienne à court, moyen et long terme. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de la Défense, Imed Memmich, à l’ouverture, mardi 22 novembre 2022 à Tunis, des travaux de la 40e session de l’Institut de la défense nationale.

Ces efforts doivent permettre de préserver la souveraineté nationale et la sécurité de l’économie nationale de manière à s’affranchir de toute forme de dépendance à l’égard de l’étranger, a-t-il expliqué.

Il a souligné que la 40e session représente un cadre approprié pour élaborer une “approche nationale globale” afin de faire face à cette crise et limiter ses répercussions; assurant que cette action nécessite des efforts concertés et le recours aux expertises des secteurs privé et public

Il est à noter que l’ouverture de la session s’est déroulée en présence de membres du Conseil suprême des armées et d’universitaires militaires et civils.