Le ministère de l’Equipement indique avoir proposé de nouveaux projets dans le projet de budget de développement au titre de l’année 2023, dont le coût s’élève à 1,881 milliard de dinars.

Le projet de budget de développement du ministère a été au cœur d’une séance de travail, lundi 21 novembre 2022, pour suivre l’exécution du budget de 2022 sous la présidence de la ministre de l’Equipment et de l’Habitat, Sarra Zaafrani.

Elle a souligné à cette occasion l’importance d’accorder la priorité à la qualité d’exécution des projets publics et au respect des délais contractuels de leur mise en œuvre.

La rencontre a également permis d’examiner des textes juridiques, tels que le Code d’aménagement du territoire et de la reconstruction ainsi que le projet de loi sur les bâtiments vétustes.

Il s’agit aussi d’examiner les mesures relatives à la simplification, l’accélération et la digitalisation des procédures administratives, la rationalisation des dépenses et la gestion du budget selon les objectifs en vue d’une utilisation efficace des ressources financières et humaines aux plans central et régional.

Le ministère de l’Equipement est en train d’exécuter des projets d’un coût global de 1,802 milliard de dinars dans les différents gouvernorats, au titre de l’année 2022.