Le renforcement des échanges commerciaux et de l’investissement commun entre les pays francophones doit constituer, selon le ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, l’une des priorités de ces pays pour la période à venir, étant donné que le niveau des échanges au sein de ce groupe reste faible comparativement aux échanges entre les pays du Commonwealth.

Dans une déclaration aux médias, en marge de la quatrième édition du Forum Economique de la Francophonie, tenue les 20 et 21 novembre 2022 à Djerba, Saïed a expliqué que les pays francophones doivent conjuguer leurs efforts pour relancer la croissance et développer les relations commerciales, se basant sur la proximité culturelle et linguistique qui doit être un levier majeur de coopération.

Il a appelé à renforcer les réseaux de partenariat entre les hommes d’affaires, les investisseurs et les entreprises du monde francophone, pour favoriser la production de la richesse et la création de projets et de l’emploi dans les pays concernés.

De son côté, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi, indique que le Forum économique a été l’occasion de présenter le climat des affaires en Tunisie aux partenaires francophones, soulignant l’orientation du pays vers le développement de ses relations économiques et commerciales avec les pays africains.

La ministre a également appelé à lever les obstacles entravant le développement du commerce et de l’investissement entre les pays de la Francophonie et à profiter des législations favorables dans ce sens.