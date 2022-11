Le centre technologique ” ELIFE ” à Erriadh (Djerba) a été inauguré, samedi 19 novembre 2022, par la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

Créé par la Fondation Tunisie pour le Développement (FTD) et cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union européenne, ce quatrième centre établi à Djerba, après ceux du Kef, de Siliana et de Béjà, accueillera les jeunes pour bénéficier des programmes de formation et d’entrepreneuriat.

Environ 1 000 jeunes de la délégation de Houmt Souk Djerba bénéficièrent, annuellement, de ce nouveau centre qui assurera la mise à niveau et offrira des opportunités d’emploi dans des domaines porteurs outre la création des startups. Il propose, également, des activités culturelles.

La ministre française des Affaires étrangères a indiqué, à cette occasion, que ce projet constitue un bon exemple des objectifs de la coopération Franco-Tunisienne à même d’assurer une bonne formation à la jeunesse tunisienne.

Elle a ajouté que le centre ” ELIFE ” s’inscrit dans le cadre du thème du XVIIIème sommet de la Francophonie (les 19 et 20 novembre 2022) à Djerba, en faisant de la technologie un outil vers la numérisation, le développement et l’encadrement des jeunes professionnellement.

De son côté, le ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a affirmé l’appui de l’Etat aux jeunes dans le cadre de création des centres ” ELIFE “, dans le cadre d’un nouveau partenariat public-privé.

Les travaux du XVIIIème Sommet de la Francophonie sont marqués par la présence de plus de 33 chefs d’Etat et de gouvernements des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie et la participation de plus de 80 délégations et de représentants d’organisations régionales et internationales.

Plus de 600 journalistes couvrent les travaux du Sommet de la Francophonie à Djerba, premier pays arabe et nord-africain à abriter un évènement d’une pareille envergure.