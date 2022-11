Les premières Journées scientifiques ” Fenêtre ouverte sur l’histoire et la géographie de Zaghouan et sa région ” auront lieu, les 25 et 26 novembre 2022, au complexe des jeunes de Zaghouan.

Placé sous le thème ” Zaghouan : Histoire, mémoire et dynamiques “, cet évènement sera organisé par l’Association internationale pour la coopération et développement Durable (AICDD) et le laboratoire de recherche ” Gouvernance et développement territorial ” à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis (FSHST) en partenariat avec la délégation régionale des Affaires culturelles de Zaghouan.

Au programme des Journées, six séances scientifiques avec la participation de chercheurs et universitaires dont les interventions seront pour la plupart données en français, indique les organisateurs.

Les axes de réflexion seront autour de quatre thèmes, à savoir “Zaghouan et sa région : les dynamiques environnementales”, “Histoire et identité? de la ville”, “Mémoires croisées de Zaghouan” et “Zaghouan dans le nouveau contexte de la métropolisation”.

Selon une présentation des Journées publiée sur le site FSHST, “les chercheurs, spécialistes des sciences humaines et sociales présenteront leurs réflexions autour de la thématique de l’histoire urbaine de Zaghouan ainsi que les mutations socio-spatiales qui ont marqué cette agglomération à différentes époques”.

” Le rapport de la ville avec sa région permet aussi de reconstituer les relations organiques qui se sont tissées entre Zaghouan, son terroir, sa région et son environnement montagnard. La place de Zaghouan dans le dispositif spatial national permettra enfin de replacer la ville et sa région dans une perspective plus large en relation avec les influences métropolitaines qu’exercent Tunis, Sousse ou Nabeul-Hammamet “.