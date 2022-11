Le Premier ministre de l’Arménie, Nikol Pashinyan, a passé le flambeau de la présidence de l’Organisation internationale de la Francophonie, pour les deux prochaines années, au président de la République tunisienne, Kaïs Saïed.

Dans une allocution prononcée lors de la séance d’inauguration des travaux du XVIIIème Sommet de la Francophonie qui se tient à Djerba, le ministre arménien a salué le peuple tunisien pour l’organisation pertinente de cet événement ainsi que pour son accueil chaleureux.

Il a exprimé sa reconnaissance à l’ancien président Habib Bourguiba, l’un des fondateurs de la Francophonie.

” Le monde a connu plusieurs changements et bouleversements, dans les quatre ans écoulés depuis le dernier Sommet de la Francophonie qui a eu lieu à Erevan, capitale de l’Arménie. Nous sommes conscients, au sein de l’OIF, de l’ampleur des défis imposés par ces changements “, a-t-il dit.

Nikol Pashinyan a souligné le besoin de renforcer l’action commune des membres de l’OIF pour faire face aux défis mondiaux, dont les répercussions de la crise sanitaire, provoquée par la pandémie, la guerre en Ukraine et les changements climatiques.

Par ailleurs, le ministre arménien a salué l’engagement de la Francophonie à soutenir un ordre mondial qui se fonde sur le respect de la souveraineté des Etats.

Les travaux du XVIIIème Sommet de la Francophonie se poursuivent actuellement en présence de plus de 33 chefs d’Etat et de gouvernement de pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie et la participation de plus de 80 délégations et de représentants d’organisations régionales et internationales.