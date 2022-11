Le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines et son homologue libyen ont convenu de rétablir la coopération bilatérale dans le domaine du pétrole et du gaz, à travers l’organisation, au cours de la semaine du 21 novembre 2022 à Tunis, d’une réunion de travail entre les représentants des institutions actives dans ces secteurs dans les deux pays.

Le ministère fait savoir dans un communiqué publié vendredi 18 courant que cet accord a été conclu dans le cadre d’une visite effectuée par une délégation gouvernementale tunisienne de haut niveau en Libye, les 16 et 17 novembre 2022.

Et d’ajouter que la prochaine visite sera consacrée à l’examen des mécanismes de réactivation des échanges commerciaux et de la coopération technique dans les domaines du pétrole et du gaz, outre les perspectives de partenariat win-win dans ces deux domaines.

Présidant la délégation tunisienne, la ministre de l’Industrie, Neila Goungi, s’est entretenue avec son homologue libyen, Mohamed Ahmed Oun, ministre du Pétrole et du gaz.

Des rencontres ont été également organisées entre les membres de la délégation tunisienne et des responsables libyens dans le secteur de l’énergie.

De son côté, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla al-Mangush, a affirmé que la priorité sera accordée à la Tunisie en termes d’appui.

Le 15 novembre 2018, le ministre des Affaires étrangères d’alors, Khamaies Jhinaoui, avait annoncé l’adoption d’un mécanisme avec la Libye concernant l’importation du pétrole libyen en échange de marchandises tunisiennes. Ce mécanisme n’a pas été concrétisé.

A rappeler que le déficit de la balance énergétique s’est établi, au cours des dix premiers mois de 2022, à 7 922 milliards de dinars (37,2% du déficit total) contre 3,983 milliards de dinars durant les dix mois de l’année 2021, selon la note sur le commerce extérieur aux prix courants publiée le 10 novembre par l’Institut national de la statistique (INS).