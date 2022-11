Le gouvernorat de Siliana a enregistré 49 incendies durant la période s’étalant du 5 janvier au 18 août 2022, parmi eux 22 incendies de forêt, selon les dernières statistiques de la direction régionale des forêts.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chef de la direction des forêts à Siliana, Sabri Oualani, a indiqué que la superficie forestière endommagée par les incendies a atteint 1236 ha soulignant que 95% des incendies sont d’origine humaine et 5% des départs de feu sont causé par la nature (4 incendies causés par la foudre).

Selon la même source, les incendies d’origine humaine sont des incendies volontaires ou suite au jet intentionnel des mégots de cigarettes en vue de posséder un domaine forestier ou pour le commerce du bois de chauffage.

L’incendie déclaré à Jebel Bargou le 24 juillet et qui s’est poursuivi jusqu’au 30 du même mois a saccagé environ 1 400 ha du tissu forestier entre les gouvernorats de Siliana et Kairouan causant des dégâts énormes au niveau de la faune et la flore.

En coordination avec les autorités concernées, 60 hectares de superficie forestière pillés situés dans la délégation de Kesra ont été dernièrement restitués a signalé le responsable en ajoutant que les terres ont été reboisées et intégrées dans l’économie locale de la région et ceci en collaboration avec l’association “Tunisie Clean Up”.

Dans le même contexte, il a signalé que des accords ont été signés entre les ministères de l’agriculture et de l’éducation concernant la plantation d’arbres dans 70 établissements éducatifs du gouvernorat, ajoutant qu’à l’occasion de la fête nationale de l’arbre 880 arbres ont été déjà plantés.

Le responsable a en ce sens lancé un appel aux habitants à préserver la richesse forestière de leur région et à créer des groupements de développement agricole en vue de valoriser cette richesse. Il a à cet égard évoqué les groupements de développement de Jebel Bargou spécialisés dans la collecte de caroubier et qui ont réalisé plus de un million de dinars de bénéfices au cours de cette année.