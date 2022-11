Les travaux du 18e sommet de la Francophonie qui se tient les 19 et 20 novembre à Djerba, se poursuivent ce dimanche, en présence de 31 chefs d’Etat et de gouvernement de pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de plus de 35 ministres des affaires étrangères et de ministres accrédités chargés de la francophonie ainsi que de représentants d’organisations régionales et internationales.

Présidée par la Tunisie, ce Sommet de l’espace francophone sera clôturé par la publication de la “Déclaration de Djerba” qui comportera les décisions qui seront prises par les dirigeants des pays participants sur les questions abordées durant les travaux.

Une 3ème séance thématique plénière sur les questions relatives à la femme au sein de l’espace francophone aura lieu durant cette deuxième et dernière journée. Elle sera suivie par un huis-clos sur la jeunesse au sein de l’OIF.

La cérémonie de clôture sera également marquée par la reconduction à la tête de l’OIF pour un mandat de quatre ans, de l’actuelle secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, seule candidate à ce poste et par la désignation du pays hôte du 19e Sommet de la Francophonie qui aura lieu en 2024.

Selon, l’OIF, le monde compte 321 millions de francophones et a enregistré, selon le dernier rapport de l’organisation, une augmentation de 7%, soit un peu plus de 21 millions nouveaux francophones.