Mohamed Trabelsi, porte-parole du Sommet de la Francophonie dont les travaux se tiennent, les 19 et 20 novembre courant, à Djerba a indiqué que les séances à huis clos au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement seront consacrées à l’examen des défis concernant l’espace francophone.

Il a déclaré, samedi, au siège du centre des médias du Sommet de la francophonie, que les débats seront axés sur les défis économiques, l’emploi des jeunes, la langue française dans l’espace francophone ainsi que sur les moyens de développer les relations économiques et commerciales à travers la numérisation.

Trabelsi a, par ailleurs, indiqué que le président de la République, Kais Saied, a mené, en marge des travaux de ce sommet, des entretiens bilatéraux avec des chefs d’Etat et de gouvernement pour identifier des moyens de promouvoir la coopération bilatérale.

“Il aura également des entrevues avec la plupart des chefs d’Etat et de gouvernement participant au sommet de Djerba”, a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole, 31 chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que plus de 35 ministres des Affaires étrangères, des ministres accrédités chargés de la Francophonie et des représentants d’organisations internationales dont le président du Conseil de l’Europe, ont pris part au démarrage, ce samedi, des travaux du Sommet.

Le président de la République a déclaré, lors de l’ouverture des travaux du sommet, que cet événement constitue une occasion pour promouvoir les relations de la Tunisie au sein de l’espace francophone, a précisé encore Trabelsi.