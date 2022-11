Dans un entretien avec notre envoyé spécial au sommet La secrétaire générale de l’OIF a affirmé que l’esprit du sommet de Djerba reste fidèle à l’idéal des pères-fondateurs. Ces SAGES étaient éclairés par cette idée lumineuse qui a su fédérer Africains, Arabes et Asiatiques. Djerba se trouve être au carrefour des influences de la diversité et de la pluralité conformément à l’image des origines de la dynamique de la Francophonie, selon Louise Mushikiwabo. (c) Photo Anis MILI – webmanagercenter.