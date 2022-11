L’organisation Education For Employment (EFE Tunisie) vient d’annoncer la création de Star Tech Women, premier incubateur des entreprises technologiques, essentiellement féminines, dans la région du sud-est.

Mis en œuvre par EFE Tunisie en partenariat avec Orange Tunisie et Expertise France et financé par l’Agence française de développement (AFD) et la Caisse des Dépôts et Consignations, ce projet vise le renforcement durable de la structuration de l’écosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie, particulièrement féminin à travers des programmes d’accompagnement spécifiques et personnalisés, a fait savoir Houda Harran, directrice du projet.

” 60 femmes porteuses de projets bénéficieront d’une formation et d’un accompagnement dans le cadre de cette initiative et une trentaine d’entre elles bénéficieront de l’accompagnement, de l’appui technique et de l’orientation jusqu’à la création de leurs projets “, a-t-elle signalé dans une déclaration à l’agence TAP.

Harran a indiqué que le projet sera couronné par la labélisation ” Startup Act ” de 15 projets les plus innovants.

” L’objectif étant de booster l’entrepreneuriat technologique dans le sud tunisien en fournissant un accompagnement et une assistance personnalisée aux startups technologiques de l’idéation à la création juridique et labélisation “, a-t-elle expliqué.