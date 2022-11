A l’ouverture, vendredi, des travaux de la 43ème Conférence ministérielle de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, a appelé à “la nécessité de faire du Sommet de Djerba une occasion appropriée pour identifier des solutions communes et élaborer des visions d’avenir qui soient à même de garantir un avenir meilleur aux générations futures.”

“Le Sommet, présidé par la Tunisie, se penchera à l’examen des plusieurs questions vitales”, a-t-il fait savoir Jerandi lors de la conférence organisée à Djerba en présence des ministres des Affaires étrangères et des chefs de délégations participant au Sommet de la Francophonie et de la secrétaire général de l’organisation, Louise Mushikiwabo.

Jerandi a tenu à réaffirmer la nécessité absolue d’adhérer aux valeurs de paix, d’harmonie, de tolérance, de solidarité et de dialogue, à la lumière des défis tous azimuts auxquels le monde est confronté, notamment dans les domaines de la santé, de l’économie, de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie.

Autant de défis et enjeux qui font que les pays de l’espace francophone sont appelés plus que jamais à déployer des efforts vers un surcroît de progrès, de solidarité et à intensifier leur action commune pour parvenir à une riposte efficace à ces défis, a souligné le chef de la diplomatie tunisienne.

Le chef de la diplomatie tunisienne a mis l’accent sur l’importance majeure que revêt la digitalisation en tant que vecteur de développement et un atout permettant de consacrer les principes et valeurs de la francophonie et de promouvoir un développement égalitaire, solidaire et durable, plaidant en faveur d’un monde numérique, vecteur de solidarité et source de diversité, plutôt qu’un facteur de tension ou une source de menaces croissantes dans le monde.

De son côté, la secrétaire générale de l’Organisation de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a salué les efforts de la Tunisie pour garantir les attributs de la réussite du Sommet de Djerba et de ses différentes activités parallèles, rappelant les défis majeurs auxquels l’espace francophone est confronté.

Les délégations participant à la conférence ministérielle ont mis l’accent sur l’importance que revêt la tenue de cette conférence dans un contexte international “extrêmement complexe”, appelant en contrepartie à identifier des solutions communes aux défis qui se posent.

Les délégations participantes ont exprimé leur profonde gratitude envers la Tunisie pour l’accueil chaleureux réservé aux invités de notre pays, se félicitant du choix de l’île de Djerba, terre de rencontre et de tolérance, pour abriter cet événement d’envergure.

