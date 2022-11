A l’occasion du Sommet de la Francophonie, le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, vendredi 18 novembre 2022, à Djerba, lieu du Sommet, avec son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye.

Le chef de l’Etat tunisien s’est félicité de la solidité des relations fraternelles liant les deux pays, mettant l’accent sur la nécessité d’accélérer la tenue de la commission mixte et de promouvoir les mécanismes de coopération et de partenariat entre les deux pays dans un cadre bilatéral et multilatéral, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement outre les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Selon le même communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a tenu à remercier son homologue burundais pour avoir accepté son invitation à se rendre en Tunisie et participer au Sommet de la Francophonie, réaffirmant la disposition entière de la Tunisie à abriter cet évènement et à offrir les attributs de sa réussite.

Pour sa part, le président burundais s’est félicité de la bonne organisation du Sommet de la Francophonie, quelques semaines après la tenue de conférence TICAD 8, se déclarant persuadé que le Sommet de Djerba sera couronné de succès et contribuera à consolider les principes et valeurs communs dans l’espace francophone, ajoute la même source.

Le président burundais a, par ailleurs, fait part de l’aspiration de son pays à ouvrir des ambassades dans les deux pays et à raffermir la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, réaffirmant la disposition de son pays à offrir les incitations nécessaires aux opérateurs économiques tunisiens en vue de développer le rythme des échanges commerciaux et de booster l’investissement.

Le président Ndayishimiye a saisi l’occasion pour adresser une invitation au président de la République à se rendre au Burundi, invitation qui a été bien accueillie par le chef de l’Etat.

Tous les articles sur le Sommet de la Francophonie