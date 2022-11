Parmi les initiatives annoncées par la présidence de la COP27 lors de ce sommet à Charm el-Cheikh figure l’initiative de résilience urbaine durable pour la prochaine génération (SURGe).

Cette initiaitive vise à s’appuyer sur les engagements des villes et à fournir un cadre holistique pour parvenir à des systèmes urbains durables et résilients. Elle a également pour objectif d’œuvrer à débloquer le financement climatique urbain et à travailler avec les gouvernements nationaux, les banques multilatérales de développement et le secteur privé pour faciliter l’accès au financement et développer une réserve de projets bancables. L’initiative a été facilitée par ONU-Habitat et ICLEI.