La réforme institutionnelle de la Régie des sondages hydrauliques (RSH) au sein du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, bénéficie du soutien de la Coopération allemande, à travers l’instrument de conseil “DispoFlex”, selon un communiqué commun rendu public vendredi 18 novembre par la coopération allemande (GIZ) et le ministère de l’Agriculture.

La RSH exécute des activités pour la mobilisation des ressources en eau souterraine, notamment dans les zones déshéritées et difficilement accessibles.

Samuel Germain, chef adjoint de la GIZ à l’ambassade d’Allemagne, souligne l’importance sociale et économique du projet de la RSH : ” La restructuration de la RSH permettra, entre autres, de renforcer l’intégration des zones déshéritées dans l’économie nationale du pays”.

En assurant l’accès à l’eau potable et à l’eau d’irrigation, la réforme envisagée permettra ainsi, à la RSH de mieux contribuer à l’amélioration du niveau de vie et des revenus des populations rurales.

C’est ainsi que la Coopération allemande a créé, avec le ministère de l’Economie et de la Planification, l’instrument de conseil DispoFlex, afin d’appuyer l’avancement des réformes en Tunisie, précise la GIZ.

Neuf projets ont été retenus, dont le projet de réforme institutionnelle de la RSH, pour bénéficier d’un appui technique et sur mesure de cet instrument DispoFlex, lequel appuie la Régie dans la mise en place des fondements institutionnels de la nouvelle “Société Nationale des sondages hydrauliques”.

Pour rappel, la réforme institutionnelle de la RSH est issue d’un projet de décret présidentiel qui opte pour la création de cette nouvelle structure en tant qu’établissement public à caractère non administratif (EPNA). Sa nouvelle identité juridique et fonctionnelle lui permettra d’accroître ses performances et d’assurer un plus grand rôle aux niveaux économique, social et environnemental.

L’instrument DispoFlex assure une formation au personnel sur le nouveau mode de fonctionnement. Le projet a commencé en septembre 2022 et sera clôturé courant 2023.

DispoFlex est un instrument de conseil et d’assistance technique de la Coopération allemande mis à la disposition du gouvernement tunisien. Les prestations d’appui comprennent notamment la mise à disposition de l’expertise technique à travers des experts nationaux et internationaux.

Le soutien et l’avancement des réformes sont au cœur des conseils d’expert. Les projets sont sélectionnés sur la base d’une requête standardisée soumise par les institutions demandeuses et évaluée sur la base de critères objectifs et transparents.