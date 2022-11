Des sessions de formation organisées depuis le début du mois d’octobre 2022 par l’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) à l’intention des femmes chefs d’entreprise, ont été clôturées vendredi 18 novembre 2022

Une centaine de femmes actives dans divers secteurs économiques dans les gouvernorats de Bizerte, Kairouan, Sfax et le Grand Tunis ont ainsi participé à ces formations organisées en partenariat avec la Fondation Orange pour les œuvres caritatives et qui visent, selon un communiqué publié par ONU-Femmes, à renforcer les capacités des femmes entrepreneures et à renforcer leur autonomisation économique.

Le programme de formation a porté sur l’inclusion financière et numérique ainsi que sur le renforcement des compétences des femmes participantes afin de les aider à réussir leurs projets et à maîtriser les techniques de marketing digital.

Les participantes ont été initiées à l’utilisation des plateformes électroniques, au bon usage des réseaux sociaux et aux mécanismes de protection contre les risques cybernétiques.

Elles ont également acquis les compétences nécessaire leur permettant d’identifier les principaux intervenants en matière de solidarité numérique et d’établir des partenariats en fonction des ressources disponibles.

Le thème de l’inclusion financière a porté notamment sur les difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises et la recherche de sources de financement.