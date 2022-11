Dans une édition spéciale ” Focus sur Djerba ” à l’occasion du 18ème Sommet de la Francophonie, l’équipe au grand complet de TV5 Monde s’est mise à l’œuvre depuis samedi 12 novembre pour le repérage et le tournage de l’émission Maghreb Orient Express. Fin prête, l’émission culturelle MOE a été présentée hier en fin d’après-midi en avant -première depuis le pavillon de l’OIF au Village de la francophonie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Kaci, présentateur de MOE, a mentionné que l’originalité de cette émission c’est le regard posé sur Djerba.

Loin des stéréotypes classiques et des sentiers battus autour de l’Ile des plages et du soleil, ” on a voulu aller sur le terrain de vie d’hommes et de femmes, du savoir-faire ancestral et des lieux insolites autour desquels s’est opérée une véritable dynamique socio-économique”.

Un grand nombre d’avertis, de curieux, d’élèves, de jeunes et d’un public de tout bord a pu suivre les déambulations de Mohamed KACI, dans des coins un peu méconnus de l’Ile de Djerba.

MOE, qui sera diffusée ce vendredi soir se dresse comme une sorte de “road-movie” qui offre à découvrir dès la première séquence une technique de pêche ancestrale ” la pêche fixe ” , une technique menacée de perdition et qui n’est portée à ce jour que par 30 pêcheurs à Djerba.

Le téléspectateur se retrouve dans un voyage multiple qui le ramène sur le terrain de l’ancestral et de l’insolite, pour se retrouver au cœur du plan d’occupation du sol à Djerba ” Menzel ou Houch “, de lieux insolites comme le village berbère Sandri, le musée Guellala, la mosquée sous-terraine ” Bardaoui ” datant de pas moins de 700 ans et qui constitue l’un des 24 sites dans le dossier d’inscription de Djerba sur la liste du patrimoine de l’Unesco. L’émission fait un détour aussi au fameux Djerbahood où les arts au pluriel se réunissent pour apporter au village multi-confessionnel “Erridha” une dynamique de vie sur tous les plans sans oublier au passage “la Harissa djerbienne” avec un zoom sur les modes de sa fabrication.

Maghreb-Orient Express dont le montage cette fois s’est déroulé dans le pays de tournage et ce qui constitue une première, a vu le jour le 6 février 2011, avec pour objectif de relayer l’actualité du monde arabe depuis 2011 avec 504 numéros qui ont été diffusés jusqu’à la date du 23 septembre 2022.