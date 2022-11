Mubawab Tunisie vient de publier son observatoire sur le marché locatif du parc immobilier tunisien au premier semestre de 2022. Il en ressort que l’immobilier en Tunisie confirme son attractivité avec des perspectives élevées de croissance.

À travers cette étude, Mubawab analyse plusieurs indicateurs du secteur de la pierre tels que l’évolution des prix et des superficies, l’équilibre offre et demande, et la moyenne des prix par zone géographique clé.

La location longue durée toujours en bonne santé

La location longue durée séduit de plus en plus de locataires potentiels. 39 % des visiteurs du site Mubawab Tunisie sont à la recherche d’une location longue durée dont 70 % qui prévoient de louer un appartement.

Une évolution des prix ininterrompue

Sur la période janvier-juin 2022, une progression significative de 10,8% a été enregistrée pour la location d’un appartement vide. Une hausse de 3,7% a été observée en glissement annuel.

Le loyer d’un appartement vide a poursuivi sa hausse jusqu’au mois de mai atteignant les 4,9 % suivi par une baisse de 3,3 % pour le sixième mois de l’année.

Une timide augmentation pour les superficies

D’après les données recensées depuis le site de Mubawab Tunisie, la superficie moyenne de la location d’un appartement en Tunisie est de 127m² (soit 3m² de plus par rapport au deuxième semestre de 2021 et 2m² par rapport à la même période de l’année précédente).

Certaines zones du nord-est du pays, telles que La Soukra, Les Jardins de Carthage et Nabeul ont vu leurs superficies diminuées avec, respectivement, 13m², 4m² et 3m² par rapport au deuxième semestre de 2021.

Une demande plus importante

La croissance de la demande locative a été proportionnellement plus grande, estimée à 6,6 fois par rapport à l’offre.

Néanmoins, le parc locatif a été témoin d’un amoindrissement​​ important de 17 % au premier semestre de 2022 après un rebond de 50% en fin de 2021.

Prix moyen par ville

Concernant la typologie S+3 et avec une moyenne des prix supérieur à 2 000 dinars/mois, ce sont les zones du Les Berges du Lac 2 (2 700 DT), Carthage (2 505 DT), La Marsa (2 175 DT) qui occupent les premières marches du podium des villes les plus chères. Pour la même configuration (S+3), les loyers moyens oscillent entre 880 DT et 920 DT dans les zones d’El Ghazella (880 DT), La Manouba (900 DT), El Mourouj (920 DT) et Boumhel-Bassatine (900 DT).

Les régions du Sahel et du Cap Bon affichent, quant à elles, des loyers de S+3 supérieurs à 875 DT par mois.

Le loyer moyen le plus élevé au Sahel se trouve à El Kantaoui à 1 300 DT, suivi de près par la banlieue de Hammam-Sousse (1 150 DT) et Khezama (1 100 DT).

Le gouvernorat de Nabeul demeure abordable avec des moyennes en dessous de 1 000 DT, dont 970 DT à Hammamet et 975 DT à Nabeul-ville).

« Malgré une baisse considérable de la demande, le marché locatif tunisien s’avère résilient et confirme son attractivité », commente Anis Gharbi, Country Manager de Mubawab Tunisie.

Méthodologie

Les observations qui remontent dans ce rapport correspondent à des logements destinés exclusivement à l’habitation et à la location, annoncés sur le portail pendant le premier semestre de 2022.

Sont exclus : les biens à usage commercial, les biens fonciers, les fermes, et bien à la vente.

Les prix moyens sont calculés par zone géographique, dans l’ensemble et pour chacun des segments retenus pour les appartements vides sur la base des annonces de location publiées sur Mubawab.tn.

