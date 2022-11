Dans le cadre du projet international ” Crossing the sea “, les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis (BOT) seront en résidence artistique qu’abrite, samedi 19 novembre, le Théâtre des jeunes créateurs, à la Cité de la Culture.

” Eléments for a work on forces – La Forêt” est l’intitulé de cette résidence qui sera placée sous la direction du chorégraphe italien Daniele Albanese. Le spectacle chorégraphique qui commence à 18h30 sera ouvert au grand public, a annoncé le Théâtre de l’Opéra de Tunis (TOT).

“La Foret” est un projet évolutif destiné en premier lieu à intégrer le programme de tournées en régions du BOT. Durant la saison 23/24, le ballet de l’Opéra de Tunis aura des rencontres avec le public des régions de Tunisie sous la forme d’ateliers, transmissions d’un répertoire, médiation, pièce chorégraphique, travail en cours…

Ces formes de présentation hybride, ont pour vocation de faire connaitre les danseurs du BOT et de permettre des échanges artistiques autour de la pratique de la danse pour des publics qui y ont peu accès.

Les danseurs du ballet du théâtre de l’opéra seront accompagnés par Daniele Albanese qui est un chorégraphe, danseur et performeur basé entre l’Italie et Berlin. Ses performances ont été présentées dans plusieurs théâtres et festivals de renommée internationale.

En 2002, il fonde sa propre compagnie, Compagnia STALKER – Daniele Albanese, afin d’explorer la danse comme langage, à savoir le rapport entre structures fermées et ouvertes, à la recherche d’un signe chorégraphique à la fois fixe et en mutation. Ses intérêts couvrent la philosophie, la neurophysiologie, l’ornithologie et la physique quantique.

Ses recherches explorent le flux constant qui va du corps-objet au corps-sujet à travers un flux de transformations dans lequel les gestes deviennent des abstractions et vice-versa.

Ses œuvres montrent les formes hybrides qui surgissent dans la transition d’un lieu à un autre, d’un mouvement à un autre, où les frontières ne sont pas vues comme des obstacles mais plutôt comme un point d’agitation qui génère de nouvelles façons de rencontrer le public, conduisant ainsi à des dimensions de la perception.

Cette résidence artistique s’inscrit dans le cadre de ” Crossing the sea “, un projet d’internationalisation du spectacle vivant qui vise à créer et consolider des collaborations à long terme entre l’Italie, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du Sud à travers un fonds dédié à la mobilité.

En 2018, sept partenaires italiens avaient entamé un processus d’internationalisation visant notamment à favoriser les opportunités de mise en réseau et de partage de bonnes pratiques et à favoriser les coproductions internationales et les échanges bilatéraux.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis est parmi d’autres partenaires internationaux qui représentent l’Australie, l’Arménie, le Brésil, le Chili, la Chine, la Corée du Sud, Cuba, l’Egypte, Hong Kong, l’Inde, le Japon, le Liban, la Palestine, le Pérou, Singapour et Taiwan.