La plateforme “Digital2Value” dite “D2V”, qui connecte un écosystème complet (consultants, organismes de développement, solutions numériques) pour mieux servir les PME dans leur parcours de transformation digitale, a lancé, avec l’appui de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le programme “Digital’Act”, qui vise à accompagner près de 10 000 entreprises tunisiennes à développer leur maturité numérique.

“Bouleversées par la pandémie de Covid-19, les entreprises tunisiennes ont, pour certaines, misé sur le numérique pour répondre aux attentes de leurs collaborateurs et clients. Cette transformation contribue à la compétitivité des entreprises tunisiennes dans une économie changeante”, lit-on dans un communiqué conjoint de D2V et de la BERD, publié mardi 15 novembre 2022.

Ce programme va fournir aux entreprises tunisiennes les outils nécessaires pour les aider à démarrer leur transformation numérique, indique la même source.

Les entreprises sont invitées à se rendre sur www.digital2value.com/#DigitalAct, afin de compléter un formulaire qui leur permettra de recevoir un audit personnalisé sur les différents piliers de leur activité dont la gestion de la relation client, la gestion des données, la partie opérationnelle (processus, choix technologiques, partenariats, etc.), la culture/organisation d’entreprise et son environnement, la valeur ajoutée et l’innovation.

Pour participer au programme Digital’Act, toutes les entreprises peuvent remplir le formulaire et recevoir leur audit personnalisé gratuitement : TPE, PME, startups ou toute entité disposant d’une patente. Le programme est disponible jusqu’au 15 décembre sur www.digital2value.com/#DigitalAct.

A la fin du programme, 10 d’entre elles seront sélectionnées afin de bénéficier de 2 modules supplémentaires portant sur l’évaluation approfondie de la maturité digitale et le programme de transformation digitale.