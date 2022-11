La municipalité de Kaalat Al Andalous (gouvernorat d’Ariana) a annoncé plusieurs décisions de suppression de panneaux publicitaires situés dans le complexe commercial de la région, a indiqué, lundi, le maire de la ville, Fathi Belhaj Hammouda.

Les décisions seront appliquées suite à l’absence pour les enseignes concernées de licences légales préalables de la municipalité, ou le non-paiement des propriétaires d’enseignes des frais de l’installation a expliqué le maire en soulignant que le total des sanctions dépasse les 700 mille dinars et dont la municipalité n’a reçu que 200 000 dinars.

Il a ajouté que la municipalité de Kaalat Al Andalous compte plus de 2 300 mètres carrés entre les panneaux lumineux, numériques et ordinaire avec un prix déterminé pour le mètre carré variant entre 180 dinars et 220 dinars par an.

Suite à l’audit effectuée par les services municipaux il a été constaté que les grandes bannières publicitaires appartenant à l’espace commercial avaient été installées sans licence a signalé le maire en précisant que le montant des infractions est estimé à 450 mille dinars et que le dossier est en voie de régularisation selon la réglementation en vigueur.

Selon la même source, les revenus de la publicité de la municipalité ne dépassaient pas 20 000 dinars par an, alors que la valeur réelle des bénéfices publicitaires était d’environ 700 000 dinars.