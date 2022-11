L’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS) annonce, mardi 15 novembre 2022, sur sa page officielle l’obtention de la certification ISO/IEC 27001 :2013.

Cette certification couvre le système de management de sécurité de l’information mis en œuvre pour la gestion de l’infrastructure IT, la gestion des projets et l’assistance des utilisateurs, précise un communiqué de l’INEAS.

La certification englobe entre autres : l’organisation de la sécurité de l’information, les ressources humaines, le contrôle des accès, la sécurité physique et environnementale, la sécurité liée à l’exploitation et les communications, la relation avec les fournisseurs, la gestion des incidents et la continuité de l’activité, explique l’instance.

Cette distinction, qui répond à une demande des parties prenantes, permet à l’INEAS de confirmer sa position de leader dans le domaine de l’évaluation de de l’accréditation en santé, ajoute le communiqué signalant que l’INEAS devient parmi les premières instances en Tunisie disposant d’une référence normative en matière de sécurité de l’information.