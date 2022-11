Dans le cadre du projet Innov’i d’Expertise France, financé par l’Union européenne, RedStart Tunisie a organisé, les 10 et 11 novembre, la première édition des Inno’Preneurs Days -« IPDAYS 2022 »- (Les journées de l’innovation et de l’entrepreneuriat), et ce en partenariat avec le réseau FPAM (Finance Participative Afrique et Méditerranée), la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie), Attijari Bank et le magazine Managers.

«L’ENDURANCE», c’est le thème qui a été choisi pour cette édition ; une compétence indispensable que partagent les entrepreneurs et les grands sportifs qui aspirent tous au succès. Leur devise : aller au front, prendre des risques, ne reculer devant rien, surmonter les épreuves et assumer les échecs …

Pour incarner ces valeurs et les vulgariser auprès du grand public, un battle Grand sportif V/S Entrepreneur à succès a été joué par la championne olympique tunisienne, Rawaa TLILI, et l’entrepreneur français Moussa Camara, fondateur de l’organisation «Les déterminés», avec énergie, passion et engagement.

Sport et bien-être

Dans son allocution inaugurale, Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse et des Sports, a mis l’accent sur l’importance et l’impact du sport, vecteur de bien-être, sur la durabilité et la compétitivité de l’entreprise.

Il a, par ailleurs, souligné qu’une étude récente a révélé que 83 % des Tunisiens ne pratiquaient aucune activité physique (chiffre alarmant).

Deguiche assure également que le ministère travaille sur la généralisation de la pratique du sport en Tunisie, notamment dans les entreprises, à travers la sensibilisation, afin de garantir une bonne santé et une hygiène de vie saine pour tous les citoyens.

Innovation et entrepreneuriat étaient le cœur battant et le centre des débats de ces IPDAYS de RedStart Tunisie. En effet, l’innovation, technologique en particulier, revêt des enjeux stratégiques de premier ordre du moment qu’elle confère aux entreprises – mais également aux nations – un avantage compétitif leur permettant de conquérir des marchés et d’y imposer leurs propres règles.

Au-delà de ses retombées financières qui permettent la croissance économique et la création d’emplois, l’innovation reste un élément déterminant pour l’image de marque d’un pays et son positionnement sur l’échiquier mondial, dans une globalisation où la compétition bat son plein.

Un peu plus d’efforts

Bien qu’elle dispose d’atouts considérables sur lesquels elle peut capitaliser, la Tunisie peine encore à se faire une place dans cette course à l’innovation. Malgré l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, malgré la nouvelle dynamique insufflée par les incubateurs, les accélérateurs et les fablabs, le nombre d’entreprises tunisiennes ayant franchi le cap de l’internationalisation et/ou ayant réalisé des levées de fonds importantes demeure assez timide avec un potentiel d’innovation sous-exploité dans les régions intérieures.

Cette première édition des « Inno’Preneurs Days 2022 » a enregistré plus de 1500 inscriptions en ligne et la participation de plus de 800 étudiants, entrepreneurs, startuppeurs, experts, universitaires, représentants des structures d’appuis, investisseurs et acteurs entrepreneuriaux nationaux et internationaux.

Plus de soixante experts de divers horizons ont animé les panels et amorcé les débats, riches de surcroît, autour de l’innovation et des mécanismes de financement innovant essentiellement.

Rôle du crowdfunding pour booster l’innovation

Par ailleurs, toute une conférence a été dédiée au rôle du crowdfunding pour booster l’innovation et soutenir l’émergence des startups, sujet d’actualité, avec la parution récente des décrets d’application de la loi sur le crowdfunding.

En parallèle, une quinzaine d’ateliers de formation et des mastersclass ont été assurés par des experts nationaux et internationaux de haut niveau. Les thématiques, toutes reliées à l’innovation, étaient les suivantes : la tokenisation, le design thinking, le metavers, la digitalisation des entreprises, le financement des startups avec le business angels ou le crowdfunding, l’accès aux marchés internationaux, les femmes entrepreneures à succès, le bien-être, l’endurance, la création de contenus digitaux, le cadre juridique régissant les startups en Tunisie, le Startup Act et le plaidoyer en faveur des financements innovants.

Les IPDAYS ont également offert une visibilité à une vingtaine de startups accompagnées par l’accélérateur RedStart Tunisie dans le cadre du programme Red’innov soutenu par Innov’i, mis en œuvre par Expertise France. Ils ont, par ailleurs, amorcé le réseautage entre entrepreneurs, startuppeurs, investisseurs, experts et autres acteurs de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat.