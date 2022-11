Dans le cadre du programme de PBR Rating relatif à la notation des établissements financiers tunisiens, Enda Tamweel a fait appel à l’agence de notation nationale pour une évaluation en vue de se doter d’une notation financière.

L’agence de notation PBR Rating a attribué à l’institution de microfinance Enda Tamweel la note, en monnaie locale*, de A+ (TUN) avec perspective stable (sur une échelle de notation allant de AAA à D) ; une notation stable et de même rang entre long terme (A+ (TUN) ) et court terme (A1 (TUN) ). Cette notation traduit une performance récurrente et durable dans le temps et une résilience accrue dans un environnement instable et un contexte économique fragile.

L’agence de notation souligne que cette performance s’explique par une gestion financière rigoureuse et des fondamentaux solides, ainsi qu’une forte notoriété sur le marché tunisien de la microfinance où Enda Tamweel se positionne à la fois comme leader et pionnier.

L’agence de notation affirme que, tout au long de la période 2018-2021, Enda Tamweel a réussi à maintenir une croissance positive, notamment grâce à une stratégie commerciale offensive qui lui a permis de réaliser une progression continue de son activité de crédit.

En termes de rentabilité, la mission de notation PBR Rating a observé une amélioration significative du résultat net en 2021, conséquence d’une couverture plus importante des risques, grâce à une meilleure performance en termes de marge financière et de maîtrise du cycle opératoire, par rapport à l’exercice 2020.

Si elle fait observer la part croissante de l’endettement dans le financement total de l’institution (68% en 2021), l’agence de notation PBR Rating juge cette dépendance justifiée au regard du cadre réglementaire régissant le secteur de la microfinance en Tunisie, lequel ne permet pas une grande diversification des sources de financement.

L’agence de notation considère, par conséquent, que la prépondérance de l’endettement ne constitue pas, à date, un risque structurel sur les fondamentaux de l’établissement.

Quant au risque de crédit, PBR Rating souligne que les ratios PAR 30j et PAR 1j de l’IMF ont enregistré une augmentation sur les derniers exercices, imputée à l’impact de la crise sanitaire sur la qualité du portefeuille du secteur des IMF.

En matière de mutations et de transformations, PBR Rating souligne que Enda Tamweel est la seule institution de microfinance en Tunisie à être dotée de la solution Global Banking Temenos T24, avec des montées en version régulières dans le cadre de son partenariat avec Nexus Global Banking.

Enda Tamweel a amorcé, en 2019, son processus de transformation digitale, avec la modernisation de son système d’information et la simplification de l’accès aux services financiers en ligne de mire, le but étant d’améliorer l’inclusion financière et d’accélérer la dynamique d’innovation et de transformation au sein de l’institution.

Depuis sa création, Enda Tamweel agit pour l’inclusion financière et sociale des populations exclues du système financier classique par la promotion de l’auto-entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes des quartiers ruraux enclavés. L’institution contribue, de ce fait, au développement économique et social du pays en apportant son soutien aux micro-entrepreneurs opérant sur les secteurs sous-financés par les banques, dont les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.

—————-

*La Notation en monnaie locale n’est pas plafonnée par la Note souveraine en monnaie étrangère.

À propos de PBR Rating :

L’agence de notation financière PBR Rating, initiée et parrainée par le Conseil Bancaire et Financier (anciennement appelé Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers), a été inaugurée en mai 2018 par le ministre des Finances.

L’agence a pour vocation le déploiement et la diffusion de solutions de notations financières et extra-financières, ainsi que la publication d’études et de recherches économiques contribuant à la transparence et à l’efficience de l’information financière, pour l’ensemble des intervenants économiques, nationaux ou internationaux, sur le marché tunisien.

À propos de Enda Tamweel :

Créée par l’organisation non-gouvernementale internationale Enda inter-arabe, pionnière du secteur de la microfinance en Tunisie depuis 1995 avec un portefeuille de plus de 430 000 clients actifs et un encours de plus de 1 071 millions de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 106 agences et 5 guichets mobiles desservant principalement les régions isolées.

Enda Tamweel première institution de microfinance du pays en termes de prêts, de clients et de réseau d’agences apporte une forte contribution au développement économique du pays en assurant l’inclusion financière des populations vulnérables, privilégiant les femmes, les jeunes et les populations rurales. En encourageant l’auto-emploi par la promotion de l’entrepreneuriat, elle aide un grand nombre de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres moyens.