La finale du Championnat national de lecture a eu lieu dimanche 13 novembre à la salle couverte de Radès.

A cette occasion, les jurys nationaux composés d’enseignants, d’auteurs et d’acteurs culturels, ont décerné les prix aux lauréats de différentes tranches d’âges. Des prix et des livres sont attribués aux gagnants.

Le premier prix, doté de 5 000 dinars, a été décerné à la tranche d’âge gagnante qui remporte la Coupe du championnat national de lecture. Des coupes symboliques ont été décernées aux gagnants des second et troisième prix, respectivement dotés de 3 000 dinars et 1 000 dinars.

Ce championnat vise à enraciner la notion de lecture dans les espaces éducatifs et publics et à renforcer le rôle de la lecture comme vecteur d’ouverture sur les autres cultures et un moyen de développement général dans le pays.

Les gagnants ont été retenus parmi 1 440 participants. Des abonnés dans plus de 400 bibliothèques publiques locales, régionales et ambulantes ont pris part à ce concours entamé il y a 10 mois.

Quelques 420 résidants dans des institutions pénitentiaires, 20 personnes âgées qui résident dans des maisons de retraite et 23 personnes porteuses d’handicap participent à cet évènement. Plus de 130 000 lecteurs ont participé aux éliminatoires, locales et régionales ayant enregistré la lecture de 1 million et 140 mille livres.

Le Championnat est principalement ouvert aux adhérents des bibliothèques publiques sans aucune limite d’âge. Chaque candidat bénéficie d’un livret de lecture qui lui donne accès tout au long de la compétition à toute la collection livresque, papier et/ou numérique, dans l’institution qu’il fréquente.

Les lectures sont faites dans deux langues, au minimum -habituellement en arabe, en français et en anglais-, excepté pour la tranche d’âge des moins de 8 ans. Outre la version papier, cette édition est orientée vers la lecture sur support numérique. Les ouvrages appartiennent à tous les domaines littéraires ou scientifiques (fiction, non fiction, jeunesse, bande dessinée…). Chaque candidat est tenu de présenter, dans le livret de lecture, un résumé de ses lectures.

Voici la liste des lauréats :

6, 7 et 8 ans : Emna Sfar (Mahdia), Nour Gazouani (Sousse), Idriss Ftiti (Kairouan), Zayd Hafsaoui (Sidi Bouzid) et Loujain Khlil (Tozeur).

9-12 ans : Lamis Guiloufi (Kebili), Yakin Essai (Gafsa), Mohamed Ayoub Jdidi (Kairouan), Yakin el Hani (Kasserine) et Maram ben Mansour (Ariana).

13-15 ans : Khalil Garbi (Nabeul), Qods Weslati (Bizerte), Mira Cheikh Rouhou (Ariana) et Rana Dhiab (Mahdia).

16-22 ans : Alaa Ftat (Medenine), Tasnime Mnasser (Gabès), Nada Nssir (Mahdia), Dorra Zribi (Arian) et Mais Errim ben Mohamed (Zaghouan).

23-39 ans : Hela Mnif (Sfax), Aya Achour (Ariana), Ines Louati (Tozeur), Iheb Ahmed (Monastir) et Fadoua Hrizi (Kasserine).

Plus de 40 ans : Assia Bousnina (Manouba), Rachid Ayachi (Kairouan), Hedi Boudali (Zagouan), Moufida Sdiri (Jendouba) et Hela Khorchani (Tataouine).