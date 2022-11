La 2ème édition du Festival international du film de la Mer Rouge (The Red Sea International Film Festival), prévu du 1er au 10 décembre 2022 en Arabie Saoudite, accueillera des films, cinéastes et autres producteurs tunisiens.

Placé sous le slogan “Film is eveything”, le festival se déroulera dans la ville de Djeddah, au bord de la Mer Rouge.

Le Red Sea IFF (The Red Sea International Film Festival) propose une sélection de 131 longs et courts métrages de 61 pays dans 41 langues. Des réalisateurs confirmés et émergents proposent une sélection de 43 films en première mondiale, 17 en première arabe et 47 en première MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

“Harka” de Lotfy Nathan a été sélectionné dans la ” Red Sea Compétition ” qui présente une sélection de 14 longs-métrages de divers pays. Cette compétition regroupe des coproductions arabes et internationales représentant 19 pays (Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Corée du Sud, France, Indonésie, Iran, Irak, Italie, Kazakhstan, Kenya, Liban, Maroc, Palestine, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Syrie, Tunisie).

Le jury de cette compétition des longs-métrages de fiction est présidé par Oliver Stone, réalisateur, scénariste et producteur américain triplement oscarisé.

Harka (90’) écrit et réalisé par Lotfy Nathan est une coproduction entre la Tunisie, la France et l’Arabie Saoudite qui fera sa première Mena. Il est produit par Julie Viez, Alex Hugues, Riccardo Maddalosso, Eugene Kotlyarenko, Lotfy Nathan, Tariq Merhab, Nicole Romano et Maurice Fadida.

Le casting réunit Adam Bessa (Ali), Najib Allagui (Omar), Salima Maatoug (Alyssa) et Ikbal Harbi (Sarra). Harka est “une parabole moderne sur la résistance. Ali, un jeune Tunisien rêvant d’une vie meilleure, vit une existence précaire en vendant de l’essence de contrebande au marché noir local. A la mort soudaine de son père, Ali doit s’occuper de ses deux sœurs et de leur expulsion imminente…”.

Présenté en première mondiale à Un Certain Regard (17-27 mai 2022) section parallèle compétitive du Festival de Cannes, Harka a remporté le prix de la meilleure performance, attribué à Adam Bessa.

Lotfy Nathan est un réalisateur américain d’origine égyptienne qui est à son premier film, une coproduction entre la Tunisie, la France, le Luxembourg et la Belgique.

Harka a bénéficié d’une aide du Fonds de la Mer Rouge (Red Sea Fund). Créé début 2021 par la Red Sea Film Festival Foundation, ce Fonds propose un programme d’aide pour les films arabes et africains en phase de production et post production.

“KERATIN DAY” de Sami Tlili est sélectionné dans la compétition pour courts métrages parmi une liste de 26 films arabes, africains et asiatiques. Il fera sa première mondiale parmi une sélection de coproductions représentant 19 pays (Turquie, France, Maroc, Mongolie, Chine, Etats-Unis d’Amériques, Arabie Saoudite, Liban, Inde, Emirats arabes unis, Irak, Chine, Somalie, Autriche, Allemagne, Jordanie, Myanmar, Yémen et Tunisie).

Ce film réalisé et écrit par Sami Tlili est une Comédie noire de 11 minutes, coproduite en 2022 entre la Tunisie et la France. Il est produit par Sami Ben Mlouka, Haythem Fantar, Taieb Ben Aleya, Omar Ben Ali et Sami Tlili.

Najla Ben Abdallah, Bahri Rahali, Riadh Hamdi, Ghazi Zaghbani, Mohamed Mensiah et Oussama Zarrouk sont au casting de cette fiction qui se passe le temps dans un salon de coiffure pour hommes. Pas de rasage de barbe ou de coupe de cheveux, uniquement la Kératine est disponible en ce jour. Tlili y explore un univers masculin où les débats tournent autour du football, du sexe et de la politique perturbé par une intrusion féminine sur les lieux.

Le candidat tunisien aux Oscars 2023, “Under The Fig Trees” d’Erige Sehiri et ASHKAL de Youssef Chebi, figure dans la section ” Festival Favorites “, dédiée à une sélection de films issus de divers pays (Arabie Saoudite, Singapore, Corée du Sud, Royaume-Uni, Inde, Canada, France, Tunisie, Palestine, Qatar, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Roumanie, Allemagne, Pays-Bas, Maroc, Mexique, Autriche, France et Tunisie).

“Sous les Figues” (Under The Fig Trees) est lauréat du prix du jury Ecoprod lancé à l’occasion du 75ème festival de Cannes et du Tanit d’Argent de de la compétition des longs-métrages de fiction des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2022. Cette coproduction internationale de 2022 entre la Tunisie, la Suisse, la France et le Qatar est coscénarisée par Erige Sehiri et Peggy Hamann.

“ASHKAL” est une coproduction entre la Tunisie, la France, le Qatar et l’Arabie Saoudite. Cette fiction a fait sa première mondiale à la 54ème édition de la Quinzaine des réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes programmé du 17 au 28 mai 2022.

La Tunisie est également représentée dans la même section par une coproduction internationale, “ALAM” du palestinien Firas Khoury (104’, 2022).

La réalisatrice Kaouther Ben Hania sera l’invitée du festival parmi cinq cinéastes qui aborderont leur parcours exceptionnels et leurs projets cinématographiques. Il y aura aussi le réalisateur, scénariste et producteur allemand, Fatih Akin, et la réalisatrice, scénariste anglaise d’origine asiatique, Gurinder Chadha, le grand acteur égyptien Hussein Fahmy et sa compatriote, l’actrice Mona Zaki.

Le producteur Habib Attia (Cinetelefilms) est au jury de Red Sea Souk Project Market (3-6 décembre) aux côtés du Belge Aurélien Bodinaux et de la Jordanienne Rula Nasser.

Le cinéma saoudien est au cœur du Red Sea IFF, organisé en partenariat avec VOX Cinemas et le groupe MBC. Les films dans les sections compétitives concourent pour les Yusr Awards, en plus d’autres prix attribués par les partenaires du festival.