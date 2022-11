La cueillette des dattes a démarré depuis fin octobre 2022 dans le gouvernorat de Kébili et a atteint un taux d’avancement de 25%, indique Belgacem Ammar, responsable au Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

La récolte pour la saison 2022-2023 est estimée à 250 mille tonnes dont 237 mille tonnes de Deglet Nour.

Les prix de vente du kilo de Deglet Nour varie entre 3 000 et 3 500 millimes auprès des groupements, et entre 4 000 et 8 000 millimes selon la qualité des dattes exposées auprès des commerces de détails.

Par ailleurs, il souligne que 25 mille tonnes de dattes ont déjà été exportées durant la saison 2021-2022 qui a démarré le 1er octobre 2021 et se poursuivra jusqu’au 30 septembre 2022 soit 1 200 opérations d’exportation directes enregistrées à partir des unités spécialisées installées dans la région.