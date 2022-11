La Banque africaine de développement et la Banque de commerce et de développement de l’Afrique orientale et australe (TDB) annoncent un engagement à investir 15 millions de dollars dans les actions vertes de classe C de la TDB en marge de la Conférence des parties sur les changements climatiques (COP27) qui se tient en Egypte.

Il s’agit selon la BAD, du premier instrument de capitaux propres de ce type à offrir aux investisseurs institutionnels un moyen de soutenir l’action climatique avec du capital-risque.

Les actions sont conçues pour accélérer l’innovation financière de TDB et les contributions aux objectifs de développement durable, à l’ Agenda 2063 de l’Union africaine et à l’Accord de Paris sur le changement climatique.

” Le Groupe de la Banque africaine de développement mobilisera des partenaires d’investissement pour la Banque du commerce et du développement et aidera à reproduire cela avec d’autres institutions financières. Nous voulons écologiser les systèmes financiers de l’Afrique “, a déclaré Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement.