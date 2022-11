La Norvège et l’Union européenne (UE) pourraient annoncer, lors de la COP27 à Charm El Cheikh en Egypte, un nouvel accord industriel qui va profiter à Oslo grâce à la flambée des prix de l’énergie et maintenir un approvisionnement régulier de l’UE en pétrole et en gaz norvégiens au-delà de 2030.

Le géant pétrolier norvégien Equinor a annoncé, jeudi 10 novembre 2022, le report à fin 2026 sa décision d’investissement pour le gisement pétrolier arctique Wisting en mer de Barents, le plus septentrional au monde, initialement prévue au mois de décembre prochain.

L’Arctique est épargné pour le moment car il est trop cher de forer même aux prix actuels du pétrole.