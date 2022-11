Dans le cadre de la participation de la Tunisie dans la 27ème session de la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) tenue à sharm El Sheikh- Egypte du 06 au 18 Novembre 2022, la délégation Tunisienne a organisé, jeudi 10 novembre 2022 en partenariat avec l’Organisation Internationale du Travail (OIT) son 2ème Side Event sous le thème “Débats sociaux et enjeux pour une transition juste et inclusive.”

L’objectif de cet évènement est de mettre l’accent sur l’importance de mettre en places les mesures et politiques permettant de réduire les impacts du changement climatique notamment sur les populations les plus vulnérables, et la préservation des droits au travail décent.

Le side-event a été inauguré par Rani Bikhazi, directrice du bureau de l’OIT pour les pays du Maghreb et Mohamed Zmerli point focal national de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCUNCC).