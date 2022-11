Les nations vulnérables au changement climatique demandent de plus en plus aux entreprises polluantes comme les producteurs de combustibles fossiles de payer pour les pertes et les dommages causés par le changement climatique.

Les pays en développement demandent, depuis longtemps aux pays riches qui ont causé de manière disproportionnée le changement climatique, de payer pour réparer les dommages causés.

Tout en poursuivant ces appels, des groupes comme l’Alliance des petits Etats insulaires (Aosis) et l’influente Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, se sont adressés directement aux entreprises polluantes au lieu des gouvernements, lors de la COP27.

Michai Robertson, négociateur en chef des finances d’Aosis, a appelé à instaurer une taxe universelle sur les combustibles fossiles et d’autres industries à forte intensité de carbone.