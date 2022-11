Le Groupe de coordination arabe s’est engagé à mobiliser un financement cumulé de 24 milliards de dollars d’ici 2030 pour faire face à la crise climatique mondiale. Cet engagement soutiendra l’accélération de la transition énergétique, la résilience accrue des systèmes alimentaires, de transport, d’eau et urbains et la promotion de la sécurité énergétique dans les pays les moins avancés et en développement.

Le Groupe de coordination arabe mutualise les ressources et coordonne les initiatives dans le but d’apporter un soutien au développement efficace et impactant.

Le Groupe de coordination arabe comprend 10 organisations régionales et internationales à savoir le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Programme du Golfe arabe pour les organismes de développement, le Fonds monétaire arabe, la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds OPEP pour le développement international, le Fonds Qatari pour le développement et le Fonds saoudien pour le développement.