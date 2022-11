Le premier jour de la COP27 (7 novembre 2022), les présidents et ministres des Palau, du Nigeria, du Costa Rica, du Royaume-Uni, de la France et des Etats-Unis ont affirmé leur soutien à l’objectif “30×30” qui engage les pays dans un effort mondial pour parvenir à la protection d’au moins 30% des terres et des océans de la planète d’ici 2030 pour aider à freiner la perte de biodiversité et le changement climatique .

Le président des Palau, Surangel S. Whipps Jr, a annoncé que les Palau a rejoint la High Ambition Coalition for Nature and People, un groupe intergouvernemental défendant la protection d’au moins 30% des terres et des océans du monde d’ici 2030.