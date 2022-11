La Tunisie vient de lancer un nouveau circuit touristique sous le nom de la “Route culinaire” qui s’ajoute à la “Route de l’UNESCO” et la “Route du cinéma” qui constituent des produits créés dans le cadre du programme touristique ” la Tunisie est notre destination “.

Ont pris part à la cérémonie de lancement de cette nouvelle route, les ministres du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza, outre des représentants de l’Union européenne et du Programme de la coopération technique allemande (GIZ) et des responsables des fédérations spécialisées dans le tourisme.

Belhassine a souligné que ” cette nouvelle route touristique vise à développer et à valoriser les richesses des différentes régions en matière de plats traditionnels et ce dans le cadre du développement du patrimoine immatériel devenu un facteur d’attraction touristique.

Il a fait observer que cette nouvelle route s’ajoute au reste des programmes promotionnels lancés en coopération avec l’Union Européenne et l’Allemagne dans le cadre du projet ” la Tunisie est notre destination “, le tout dans le cadre de la stratégie adoptée par le ministère du Tourisme en collaboration avec les différents intervenants.

Cette stratégie vise à diversifier, à enrichir et à commercialiser le produit touristique, afin de répondre aux nouvelles demandes du touriste tunisien et étranger demandeurs de produits touristiques alternatifs et durables.

Hamza a estimé que la Tunisie se distingue par une multitude d’écosystèmes, notamment, agricoles pouvant contribuer au pourvoie de produits agricoles locaux à forte valeur ajoutée dans différentes régions.

Il a signalé que l’exploitation optimale de ces ressources permettra de créer une dynamique locale et de faire avancer le développement dans les différentes régions du pays, mais aussi de renforcer les liens entre les produits agricoles et le secteur touristique.

Le programme ” La Tunisie est notre destination ” est financé par l’Union Européenne moyennant une enveloppe de 45 millions d’euros, pour atteindre un montant global de 51 millions d’euros, déboursé sur cinq ans.

Le programme repose sur trois axes : la diversification et le renforcement de la qualité de l’offre touristique en collaboration avec la GIZ à la consolidation des chaines de valeurs dans les domaines de l’artisanat et le design et la valorisation du patrimoine culturel dans l’offre touristique.