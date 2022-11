Ils sont de toutes les régions du pays, du nord au sud en passant l’est et l’ouest. Il s’agit d’hommes et de femmes, de jeunes et moins jeunes. Joyeux.

Ils, ce sont les gagnants et gagnantes du concours “Haw Jeyin“ de Tunisie Télécom, dont la cérémonie de remise des gains s’est déroulée jeudi 10 novembre 2022 dans un hôtel situé au Centre Urbain Nord.

Ils verront Doha – et même Dubaï où ils seront logés – pour aller regarder deux matchs du premier tour de la Coupe du monde “Qatar 2022“ du groupe D qui compte la Tunisie, la France, l’Australie et le Danemark.

Ils sont pris en charge complète (voyage, hôtel, transfert de l’aéroport à l’hôtel, de l’hôtel aux stades). La totale ! Tunisie Télécom a tenu à assurer toute la logistique.

Des vrais “VIAP“ en somme, comme dirait Ramzi Ferchichi, le maître à tout faire des jeux concours chez l’opérateur national des télécommunications.

A noter au passage que la valeur des gains dépasse les 250 000 dinars tunisiens. Qui dit mieux !

Leur mission : aller montrer au monde entier, comme on l’a fait en 2018 en Russie, qu’on existe et surtout qu’on sait faire du bruit. Oui, “Haw Jeyin“, et ce n’est pas un vain mot.

Bravo à Tunisie Télécom pour cette générosité qui n’a pas son égale en Tunisie!