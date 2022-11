Le coup d’envoi a été donné, jeudi 10 novembre 2022, dans l’une des huileries de Sidi Thabet (gouvernorat d’Ariana), à la saison de la récolte des olives, avec une production de l’huile d’olive estimée à 1 820 tonnes contre 2 500 tonnes pour la saison 2021-2022, soit une baisse de 26%.

Le vieillissement des forêts d’oliveraies et la baisse du rendement des oliviers sont parmi les principales causes de la baisse de la production selon les données du commissariat régional au développement agricole qui propose un programme de rajeunissement de la forêt et son élargissement de 50 hectares.

Les oliveraies sont répandues dans le gouvernorat d’Ariana sur une superficie de 2 736 hectares, dont 2 567 hectares d’olive d’extraction et 160 hectares d’olives de table.