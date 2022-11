“Pour entreprendre et réussir son projet, il faut innover et avoir de l’endurance”, a souligné jeudi, Douja Gharbi, CEO et Cofondatrice de RedStart Tunisie.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la première édition des journées de l’innovation et de l’entrepreneuriat (Inno’PrenneursDAYS 2022) organisées les 10 et 11 novembre en cours à Tunis par RedStart Tunisie, Douja Gharbi a indiqué que cet évènement a été placé sous le thème de ” l’endurance ” pour insister sur l’importance de la persévérance et la patience pour pouvoir atteindre ses objectifs faisant remarquer que l’échec doit être considéré comme étant un apprentissage pour pouvoir continuer.

” L’accent est mis également sur l’importance de l’innovation qui permet aux jeunes entrepreneurs d’être compétitifs et de monter des projets innovants qui les différencient de leurs concurrents “, a-t-elle dit signalant que tous les métiers peuvent aujourd’hui être transformés et digitalisés pour créer de nouvelles opportunités.

Selon Douja Gharbi, malgré l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et la nouvelle dynamique insufflée par les incubateurs, les accélérateurs et les fablabs, ainsi que l’ensemble de son écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat , le nombre d’entreprises tunisiennes ayant franchi le cap de l’internationalisation demeure assez timide tandis que le potentiel d’innovation dans les régions intérieures reste sous exploité.

” Aujourd’hui il existe de nouveaux modes de financements innovants comme le Crowdfunding (financement participatif), le prêt d’honneur et autres qui peuvent aider les jeunes à monter leurs projets sans recourir aux crédits bancaires aux taux élevés “, a -t-elle souligné.

Dans ce contexte, elle a mis l’accent sur l’importance de bien étudier le marché et bien le tester avant de démarrer son projet.

” On ne démarre pas un projet avec un crédit et des dettes, on démarre avec un marché “, a-t-elle insisté.

S’exprimant à l’ouverture des IPDAYS 2022, Kamel Deguiche, ministre de la jeunesse des sports a mis l’accent sur le lien fort qui existe entre le sport et l’entrepreneuriat.

” Pour entreprendre et monter son projet, il faut avoir l’endurance et c’est la qualité d’un sportif qui est souvent confronté à des épreuves difficiles et à l’échec “, a-t-il dit.

Dans ce sens, le ministre a souligné l’importance de généraliser la pratique du sport et la culture entrepreneuriale dès l’enfance pour que les mentalités changent et les jeunes soient disposés, une fois adultes, à monter leurs projets tout en apprenant de leurs échecs et en acceptant les défis.

” Aujourd’hui 83,7% des Tunisiens ne pratiquent aucune activité sportive, ce qui est extrêmement dangereux “, a-t-il dit.

Pour sa part, Clara Guilhem, chef de projet Innovi-Expertise France a souligné que dans le cadre du programme Red’Innov de RedStart Tunisie, soutenu par Innov’i (projet financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France), plus de 500 enfants ont participé à des Bootcamps Junior Boss.

En outre, plus de 50 sessions de sensibilisation à l’innovation et à l’entrepreneuriat ont été organisées, plus de 50 startups et PMEs ont été accompagnées et 180 entrepreneurs ont été formés sur la levée de fonds et l’accès aux marchés.

Des conférences, des formations et des masterclass sur l’innovation, l’entrepreneuriat et le financement innovant sont au programme des IPDAYS2022.