La délégation tunisienne qui s’est déplacée à Charm El-Cheikh en Egypte pour participer au Sommet des Nations unies sur le climat ” COP27 ” (8-18 novembre 2022) compte 134 membres.

Cette année, le sommet organisé pour la deuxième fois sur une terre africaine et pour la première fois sur une terre arabe, revêt une importance particulière pour les continents et les pays les plus vulnérables face au changement climatique, dont la Tunisie.

Pendant les sommets du climat qui se tiennent chaque année, la Tunisie négocie en bloc avec les pays africains (54 pays) avec lesquels elle partage les mêmes soucis climatiques, mais aussi dans le cadre de deux autres groupes: celui des Etats arabes (22 pays) et du groupe des pays en voie de développement, le G77+ la Chine.