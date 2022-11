Davantage qu’un mot d’ordre, “transformer“ est le crédo qui anime le génie de l’IT, comme l’explique Saoussen Gorrab, DG du Groupe Tunisie Electronique.

WMC : Vous êtes sponsor diamant du Forum DSI. Quelle est votre motivation ?

Saoussen Gorrab : Je dois préciser que c’est notre premier partenariat avec le Forum. Auparavant, seule notre filiale SMS y participait. Pour cette 8ème édition, toutes les sociétés du groupe “TUNISIE ELECTRONIQUE“ y ont pris part, et nous l’avons fait au palier GOLD, tant le slogan du Forum est en ligne avec les valeurs de notre groupe.

“Transform to survive“ est bien le mot d’ordre qui rythme notre quotidien dans le métier, et ce depuis 47 ans ! Pour avoir tenu le coup, près d’un demi-siècle durant, vous vous doutez bien que l’on a triomphé des obstacles et autres épreuves sur notre parcours professionnel.

Le slogan du Forum est porteur. Nous connaissons bien les DSI qui sont nos clients et nous embarquons, en tout enthousiasme, avec eux dans cette entreprise de transformation. Nous la voyons comme une initiative audacieuse et tellement prometteuse.

Vous appelez à “l’agilité de la transformation“. Quel est le sens de votre message ?

En entreprise, chaque jour qui vient nous expose à un lot d’épreuves et de difficultés. Et à chaque fois nous nous ingénions à trouver les ripostes dédiées. S’adapter au marché, aux changements du climat d’affaires, aux caprices du sort et à tout le cortège des problèmes liés à l’activité économique appelle beaucoup d’énergie mais principalement de l’agilité. Il peut arriver que l’on fléchisse, cependant par nécessité, il faut se redéployer avec ce qu’il faut de rapidité.

Veiller à fidéliser les clients, s’employer à faire du chiffre et maintenir le business à flots, croyez bien que cela demande de la rapidité et du répondant. C’est une gymnastique, certes éprouvante, mais si exaltante. Il s’agit d’un tempo à cadence élevée mais cela nous habite, au plan professionnel.

Sentir le vent tourner, dès qu’il se lève est la condition première pour se maintenir dans la course. Et pour ce faire il faut cultiver des réflexes professionnels à fleur de peau. La transformation a toujours animé le métier et c’est d’autant plus vrai, aujourd’hui, que l’innovation s’est emparée de la sphère de l’IT, devenant maîtresse du jeu.

Sur votre trajectoire de transformation, quel a été le tournant le plus significatif ?

Cela remonte au début des années 2000, quand on a détecté le plafonnement du marché du Hard. A l’époque tout le monde focalisait sur la vente des serveurs, de l’infrastructure, du stockage. On a pu déceler la saturation à venir du marché. Là-dessus on a intégré l’activité Software laquelle laissait présager une expansion qui ne s’est pas démentie. Et cela nous a pris dix ans pour construire un positionnement en pointe du marché.

Pourquoi privilégier la composante cybersécurité ?

En réalité, nous sommes présents sur toutes les composantes du marché et avec tous les aspects IT, soit l’infrastructure, le Web, la sécurité, l’infogérance et récemment le GED.

Toutefois, la sécurité est primordiale, comprenez qu’il s’agit d’un souci de protection, commun à tous les opérateurs. A l’heure actuelle, les menaces sont trop présentes et leurs effets peuvent se révéler dévastateurs. D’où ce réflexe trop répandu de se prémunir contre les virus qui prolifèrent, le hacking en tous genres, et les méfaits du ransomware. Le souci de sécurité devient un impératif professionnel et une clé de pérennité. Avec un plan de sécurité, vous protégez votre business et celui de vos partenaires, clients et fournisseurs. L’enjeu est énorme.

La transformation n’a pas de prix, mais elle n’en a pas moins un coût, qui peut être élevé.

Juste ! Mais notre groupe offre aux clients un financement selon le mode DAAS, c’est-à-dire le “Desktop As A Service“. C’est proche de l’infogérance. C’est en totale rupture avec les pratiques traditionnelles. Auparavant, les clients achetaient leur équipement par paiement sec.

Notre formule DAAS est plus accommodante. Nos clients paient des loyers mensuels pour financer l’acquisition d’un Full process. Cela tient compte de la taille du parc machines, des nécessités de maintenance, des services installés, des solutions de sécurité. Croyez bien que cela demande de la technicité et de l’expertise. Et c’est bien ce qui apaise et sécurise nos partenaires.

Propos recueillis par Ali Abdessalam

