Il ressort du rapport annuel Bouden Meter de l’Organisation I Watch présenté lors d’une conférence de presse à Tunis, mardi 8 novembre, que sur les 17 promesses annoncées par la cheffe du gouvernement dans son discours d’investiture, 4 sont en cours de réalisation. Les 11 autres sont restées lettres mortes.

La conseillère juridique de l’organisation, Azza Khemiri, a fait observer que la cheffe du gouvernement n’a tenu aucune de ses promesses faites lors de son discours de prise de fonction.

Les quatre promesses qui sont actuellement en cours d’exécution concernent l’évaluation et la restructuration de l’administration publique.

Bouden avait présidé un conseil ministériel consacré à l’examen de projets visant à simplifier les procédures administratives, en attendant une révision globale des procédures imposées aux citoyens.

Abordant le reste des promesses faites par Najla Bouden, la conseillère juridique de I Watch a critiqué le caractère évasif, non mesurable et non évaluable de deux d’entre elles. En abordant l’application de la loi sur tous, Bouden n’avait pas précisé, dans son discours d’investiture, la nature des mécanismes visant à concrétiser cette promesse, a-t-elle constaté.

Khemiri regrette l’inefficacité du gouvernement dans la lutte contre la corruption et la consécration du principe de redevabilité. Elle a souligné que les fonctions au sein des ministères et des entreprises publiques restent indiscernables.

Pour la conseillère juridique de I Watch, les promesses relatives au rétablissement de la confiance du citoyen dans l’administration et le service public et aux mesures et mécanismes à mettre au point pour le choix de compétences capables de gérer efficacement les affaires publiques restent sans lendemain.

Azza Khemiri estime que le gouvernement Bouden est celui qui a le plus échoué à tenir ses promesses. Elle, également, a critiqué l’absence de communication avec les médias.

En conclusion, Khemiri a recommandé la mise en place d’un plan prioritaire de lutte contre la corruption, le lancement réformes profondes au sein des entreprises publiques et la recherche de solutions urgentes aux préoccupations des citoyens au quotidien.