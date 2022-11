Les signalements sur la violence faite aux femmes à travers le numéro vert 1899 ont régressé et se sont élevés à 769 entre janvier et octobre 2022, contre 1 441 en 2021 et 3 880 en 2020. Ce sont là les chiffres présentés par la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa.

Lors d’un point de presse organisé à Tunis, mardi 8 novembre 2022, elle indique qu’en dépit de cette baisse du nombre des signalements sur la violence faite aux femmes, le taux de violence conjugale a enregistré une hausse et constitue 77% de la totalité des signalements reçus en 2022 sur le numéro vert.

Par conséquent, Belhaj Moussa se dit opposée à toute forme de violence à l’égard des femmes, en particulier la violence conjugale, soulignant l’engagement du ministère à poursuivre la lutte contre la violence faite aux femmes à travers les mesures pratiques décidées en la matière, outre la consolidation du réseautage pour la vulgarisation de la loi numéro 58 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Elle a annoncé la décision de création d’une ligne de crédit pour la lutte contre les violences faites aux femmes dans le budget de 2023, outre une ligne de financement spécifique lancée dans le cadre du programme “Raidet”.

“La plateforme Raidet a reçu plus de 200 demandes de financement de projets de la part des femmes victimes de violences conjugales”, a-t-elle ajouté.

La ministre de la Famille précise par ailleurs que 3 nouveaux centres de prise en charge des femmes victimes de violence ouvriront leurs portes avant fin novembre à Kasserine, Sidi Bouzid et Ben Arous, portant à 10 le nombre total des centres, et que 14 centres similaires sont programmés durant l’année 2023-2024 pour couvrir tous les gouvernorats.

Concernant l’Observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes, il a été chargé de diriger les travaux des coordinations régionales de lutte contre les violences faites aux femmes et d’évaluer leur rendement, en vue de renforcer ses interventions dans les divers gouvernorats et consolider l’effort national en matière de prévention, indique la ministre.

“Une rencontre nationale sera organisée le 15 novembre consacrée à l’instauration d’une nouvelle approche à même de garantir l’efficacité du travail des coordinations nationales pour la lutte de la violence faite aux femmes”, a-t-elle affirmé.