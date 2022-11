Le groupe Tunisie Leasing & Factoring, pionnier et leader du secteur du leasing et dans les activités de Factoring et de la Location Longue Durée en Tunisie, a validé, pour la 7ème fois consécutive, sa conformité continue au standard MSI 20000 à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux, engagé et organisé en amont, selon la méthodologie MSI, donnant droit à TLF à son 3ème certificat de conformité MSI 20000.

A ce propos, TLF s’est vu remettre les comptes rendus techniques d’évaluation annuelle et le certificat de conformité au Standard MSI 20000 dans le cadre d’une cérémonie organisée récemment, en présence de son directeur général, Hichem Zghal, ainsi que des représentants de l’organisme de certification COFICERT, Cristian Mocanu, du cabinet ASHURST, Me Paul Charlot et du cabinet CFC Partners, Souheil Skander.

Dans le cadre du processus de certification, l’analyse des actifs de la société a relevé une adéquation globale de la structure des actifs de l’établissement avec les fondamentaux sectoriels et les contraintes environnementales.

Les résultats d’évaluation portant sur la qualité de la gouvernance financière de TLF ont révélé, sur l’exercice 2021, une bonne maîtrise de la plupart des indicateurs composant les piliers de la solidité et de la performance.

C’est au niveau de sa gestion des passifs que TLF tire particulièrement son épingle du jeu, prenant avantage de disponibilités internes satisfaisantes sous forme de fonds propres, et consolidant, ainsi, son autonomie financière et ses indicateurs de solvabilité générale.

De ce fait, la société affiche un ratio d’autonomie financière qui a emprunté une trajectoire favorable sur la période 2018-2021, passant de 15,3% à 21%. Elle a également enregistré un ratio de solvabilité générale passant de 14,8% en 2017 à 20,9% en 2021, des niveaux supérieurs aux prérequis en la matière.

De même, TLF continue de répondre aux exigences des standards du référentiel MSI 20000 au niveau de sa gestion globale des risques. Ainsi, et malgré un recul du niveau des liquidités disponibles enregistré durant l’exercice 2021, la société parvient à conserver une bonne situation en matière de solidité financière.

Sur le plan du volume d’activité, l’exercice 2021 a été caractérisé par une stabilisation du niveau global des produits issus des activités ordinaires de leasing et de factoring, à hauteur de 110,8 MDT.

Bénéficiant, entre autres, d’une réduction importante du coût du risque en 2021, TLF a su conserver un niveau de rentabilité d’exploitation satisfaisant, atout majeur de la performance financière de l’institution qui répond aux standards sectoriels dans ce thème. TLF se distingue, par ailleurs, en ce qui concerne sa rentabilité commerciale, conservant et améliorant sa conformité au référentiel MSI 20000, à la faveur d’un résultat net en hausse de plus de 29%.

A travers sa conformité au Standard MSI 20000, en termes de solidité et de performance financière, Tunisie Leasing & Factoring renvoie un signal fort au marché, consolidant davantage son positionnement.

Tunisie Leasing and Factoring :

Tunisie Leasing & Factoring, anciennement « Tunisie Leasing », a été créée en 1984. L’institution intervient non seulement dans le leasing mobilier (camions, autobus, automobiles, matériel de travaux publics, matériel médical, équipements industriels…), mais aussi dans le leasing immobilier (acquisition ou construction de bureaux, de cabinets, de cliniques, d’ateliers, de dépôts ou d’usines).

TLF a également pris position sur divers métiers financiers qui sont complémentaires à l’activité de leasing, en intégrant en 1995, les activités de factoring domestique et de factoring export, représentant une solution optimale pour financer, gérer et garantir les ventes sur le marché local et à l’export, grâce à son réseau à l’international « Factors Chain International » (FCI), présent dans plus de cinquante pays dans le monde.

En 2004, TLF renforce ses avantages concurrentiels et introduit la Location Longue Durée (LLD) qui constitue une alternative financière adaptée aux entreprises souhaitant externaliser tous les aspects liés à la gestion du parc automobile, un véritable atout en termes de diversification des activités.

Au fil des années, Tunisie Leasing & Factoring a pu maintenir sa position de leader sur le marché tunisien, avec une part de marché de 20,1%, en termes de production, en 2021. La société a assuré une stratégie d’internationalisation lui permettant d’être présente dans dix pays d’Afrique, en plus de la Tunisie (Côte d’Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Cameroun, Gabon, Zambie, Tanzanie, Kenya et Algérie).

MSI 2000 :

MSI 20000® pour Market Standard Indicator-Indice 20000 est la norme exclusive et internationale dédiée à la qualité de la situation financière des institutions et des entreprises. L’évaluation MSI 20000 s’articule autour de deux axes centraux : la Solidité et la Performance financière.

L’approche MSI repose sur un diagnostic financier complet, justifié et argumenté, pouvant conduire à la certification en cas de conformité. La certification MSI 20000 renvoie un message de bonne gouvernance financière pour les entreprises, elle vient rassurer les différents opérateurs économiques de l’écosystème de l’entreprise quant à sa solvabilité financière.

Coficert :

COFICERT est un organisme de certification français, présent de manière directe et indirecte à travers le réseau CFC Partners, dans une trentaine de pays, répartis entre le continent européen, africain et du Moyen-Orient. COFICERT est leader en matière de certification financière et extra-financière.

Normes certifiables délivrées : ISO 37000 – ISO 37001 – MSI 20000 – ESG 1000 – AML 30000.