La Tunisian Automotive Association a récemment reçu une visite d’Oscar ALBIN, ancien président de Industria Nacional de Autopartes (INA), directeur général de OMR Consulting Firm et directeur commercial de Eosol Mexico.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de prospection à la vue d’un partenariat avec des industriels tunisiens dans le secteur automobile.

Pour une meilleure connaissance du tissu tunisien, des avantages et incitations, une visite des sites de production a été organisée par la TAA, en partenariat avec la FIPA.

A cette occasion, Oscar ALBIN a entre autres rencontré Hichem ELLOUMI, CEO et Chairman du groupe COFICAB, Imed CHARFEDDIN, 1er vice-président de la TAA et PDG du Groupe PEC, Moez DOUIK, directeur commercial du groupe ONETECH, et Hatem ESSOUSSI, directeur général de FIPA (Foreign Investment Promotion Agency).