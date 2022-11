Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a affirmé, jeudi 3 novembre 2022 à Dar Dhiafa à Carthage, lors des premières assises de l’innovation, que la Tunisie est classée parmi les 5 premiers pays au monde en matière de formation des ingénieurs et des scientifiques, ce qui constitue un avantage compétitif permettant de booster l’économie tunisienne.

Ces assises traitent de l’entrepreneuriat innovant, de la recherche/développement, des Startups/TPE/PME innovantes et de l’écosystème de l’innovation. Elles visent à mettre en place une stratégie d’action et une feuille de route à l’horizon 2025, pour booster l’innovation et développer les nouvelles technologie et l’intelligence artificielle dans les différents domaines notamment économiques.

Saïed a souligné l’importance du rôle des startups dans l’émergence d’une nouvelle économie basée sur le savoir, rappelant que la loi sur les startups, adoptée en Tunisie, se présente parmi les meilleures à l’échelle africaine.

Le dialogue pour identifier les obstacles auxquels sont confrontées les start-up

Il a mis l’accent, en outre, sur l’importance d’établir un dialogue entre les secteurs public et privé afin d’identifier les obstacles auxquels les start-up sont confrontées.

Dans le même contexte, il a réitéré l’impératif de prendre des mesures adéquates sur le court terme, afin d’améliorer le climat d’affaires, faciliter la création des start-ups et impulser l’investissement dans l’économie de savoir.

Il a appelé, ainsi, toutes les parties concernées à concevoir une feuille de route avec un calendrier précis pour promouvoir les start-ups en Tunisie.

Nasreddine Nsibi: Faire profiter les porteurs de projets des crédits nécessaires

Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, a affirmé que ” les réformes ne peuvent être efficaces que lorsqu’elles émanent des professionnels du secteur et des parties concernées “, estimant nécessaire d’apporter les amendements nécessaires au cadre juridique dans ce domaine.

Il a noté, aussi, que le gouvernement doit faire profiter les porteurs de projets, des crédits nécessaires, à des conditions préférentielles, pour faciliter la création de projets innovants et doit permettre aux start-ups de participer aux appels d’offres publics.

Ben Neji: Développer et améliorer les services technologiques

De son côté, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, a souligné l’importance des assises de l’innovation qui ciblent l’identification des obstacles rencontrés par les jeunes entrepreneurs et les start-up en Tunisie et la recherche des solutions appropriées, dans le cadre d’un programme intégré, qui comprendra des mesures urgentes et d’autres à court et long termes. L’objectif étant de soutenir les jeunes promoteurs et favoriser la création de nouveaux emplois.

Il a rappelé, dans ce cadre, que son département œuvre à développer et améliorer les services technologiques, et les prestations administratives et financières numériques.

Ben Neji a fait savoir que plus de 34 000 identités numériques ont été activées depuis le mois d’août 2022, outre le lancement du service de la messagerie électronique depuis une semaine, qui sera un moyen de communication officiel entre l’administration et le citoyen. Jusque-là, environ 4 000 courriers électroniques entre les administrations et les citoyens ont déjà été envoyés.